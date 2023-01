Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo trailer italiano del film Marvel

Ant-Man and the Wasp: Quantumania si mostra con il terzo trailer italiano quando manca ormai meno di un mese al debutto del film Marvel nelle sale cinematografiche italiane: la data di uscita della pellicola è fissata al prossimo 15 febbraio, come sappiamo.

Il video ribadisce fondamentalmente i concetti del primo trailer ufficiale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, con Scott Lang, sua figlia Cassie, Hope, Hank e Janet che vengono proiettati nel Mondo Quantico e lì fanno la conoscenza del temibile Kang.

Il Conquistatore, che abbiamo conosciuto negli ultimi episodi della serie televisiva di Loki, compare nel film con il costume tradizionale della sua versione fumettistica e i medesimi presupposti: si tratta di un uomo di cui è decisamente meglio non fidarsi.

Pare che Scott imparerà nel peggiore dei modi questa verità, a giudicare dal violento scontro fra i due che viene documentato già nel trailer e avrà senz'altro un ruolo di grande rilevanza nell'ambito dell'interno Marvel Cinematic Universe, se consideriamo il ruolo che Kang svolgerà in futuro.

È interessante notare, infine, che Ant-Man and the Wasp: Quantumania verrà proiettato anche in 3D: il ritorno di questa controversa tecnologia è stato segnato da Avatar: La Via dell'Acqua e potrebbe rendere bene con gli scenari che vedremo nel film.