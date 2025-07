Avatar: Fuoco e Cenere si mostra col primo trailer che riconferma la data di uscita italiana

Il trailer di Avatar: Fuoco e Cenere

Il trailer di Avatar: Fuoco e Cenere, che potete vedere qui sotto, si pare con un paio di scene che rappresentano i precedenti capitoli: nella prima vediamo il protagonista volare su un banshee, mentre successivamente vediamo una sequenza acquatica.

A seguire possiamo notare alcune creature mai viste prima e rincontrare i personaggi della seconda pellicola ma anche vedere per la prima volta una nuova tribù di Na'Vi, che si contraddistinguono per dei tatuaggi rossi e nuovi tipi di indumenti.

Man mano che il trailer avanza, il fuoco e la cenere del titolo diventano sempre più centrali. Inoltre, diventa sempre più chiaro che lo scontro tra i Na'Vi e gli umani è sempre più su larga scala, con la nuova tribù che probabilmente si unirà alla lotta, ma contro i nostri protagonisti.

In occasione dell'arrivo del film, inoltre, il videogioco Avatar: Frontiers of Pandora riceverà l'aggiornamento per la visuale in terza persona e non solo.