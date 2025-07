Avatar: Frontiers of Pandora svela l'aggiornamento per la visuale in terza persona e non solo

Lo sviluppatore Massive Entertainment e l'editore Ubisoft hanno annunciato che Avatar: Frontiers of Pandora riceverà un altro grande aggiornamento in occasione del terzo anniversario del lancio del gioco, il 5 dicembre che aggiungerà una modalità opzionale per la visuale in terza persona (ricordiamo che di base il gioco è in prima persona) e una modalità New Game+.

I dettagli sull'aggiornamento di Avatar: Frontiers of Pandora

Massive Entertainment afferma di aver "rielaborato le animazioni, i controlli, l'audio e i sistemi di telecamere per garantire un'esperienza di gioco fluida e intuitiva" quando si gioca in terza persona. In questo modo tutti i giocatori che non amano la prima persona, sia per questioni visive che per gameplay, hanno la possibilità di affrontare il videogioco nel modo che più preferiscono.

Tra le altre novità vi è un aggiornamento per il New Game Plus o "Nuovo Gioco Più", che una volta attivato vi permetterà di mantenere l'inventario e le abilità. Inoltre, troverete equipaggiamenti più potenti che potrete utilizzare contro i nemici più potenti. A questo si somma poi il fatto che sarà introdotto un nuovo albero delle abilità che vi permetterà di investire i vostri punti in nuove capacità per il personaggio.

Ricordiamo poi che l'uscita del terzo film di Avatar, Fire and Ash, è prevista per il 17 dicembre, quindi questo aggiornamento arriva (non casualmente) in tempo per una nuova ondata di acquisti da parte di nuovi appassionati che si lasceranno convincere dalla pellicola a provare il videogioco.

Probabilmente il prezzo del videogioco salirà in tale periodo (o per meglio dire, gli sconti saranno meno interessanti) quindi suggeriamo di recuperare il gioco prima su Amazon a prezzo non elevato.