Avatar: Frontiers of Pandora riceverà un aggiornamento per i problemi su PS5 Pro

Giovedì 12 dicembre Avatar: Frontiers of Pandora riceverà un aggiornamento che andrà a sistemare, quantomeno temporaneamente, i problemi del gioco su PS5 Pro che rendevano la grafica peggiore rispetto al modello base della console Sony.

"Il nostro team sta lavorando al fine di risolvere i problemi nati con l'aggiornamento di Avatar: Frontiers of Pandora in cui è stato introdotto il supporto a PS5 Pro", si legge in un messaggio pubblicato sui social da Massive Entertainment.

"Il 12 dicembre pubblicheremo un hotfix che consentirà ai possessori di PS5 Pro di scegliere se attivare o disattivare la PlayStation Spectral Super Resolution. Con la PSSR disattivcata, il gioco utilizzerà la stessa tecnologia di upscaling presente su PlayStation 5."

"Sebbene la modalità PS5 Pro Quality a 60 fps sarà ancora disponibile, gli utenti potranno optare per la modalità Prestazioni originale a 60 fps o per la modalità Qualità a 30 fps. Nel frattempo continueremo a migliorare la modalità per PS5 Pro utilizzando la PSSR e vi aggiorneremo non appena possibile."