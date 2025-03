Avatar: Frontiers of Pandora Limited Edition per PS5 è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte di primavera 2025

Le promozioni lanciate da Amazon Italia per la Festa delle Offerta di primavera 2025 coinvolgono tantissimi videogiochi a prezzi sicuramente interessanti. Ad esempio, ora Avatar: Frontiers of Pandora Limited Edition per PS5 è disponibile con il 33% di sconto . Se siete interessati trovate la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando su uno dei due box sottostanti. Il gioco viene proposto al momento a 31,99 euro, con un risparmio di 18 euro rispetto al prezzo mediano segnalato dalla piattaforma di 49,99 euro. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.it.

Cos'è Avatar: Frontiers of Pandora

Avatar: Frontiers of Pandora è un action adventure open world ambientato nella frontiera occidentale di Pandora dove i giocatori vivranno una storia inedita rispetto a quelle raccontate nei film, che sarà canonica all'interno della serie.

Uno dei personaggi di Avatar: Frontiers of Pandora

Nel gioco vestiremo i panni di un Na'vi che è stato rapito e addestrato dalla corporazione umana chiamata RDA. Dopo quindici anni in cattività riusciremo a ottenere la libertà e dovremo scoprire i segreti della Frontiera e delle nostre origini.

La Limited Edition in esclusiva per Amazon include il pacchetto equipaggiamento "Cacciatore Sarentu", che comprende un'arma esclusiva e un set di equipaggiamento per il personaggio del giocatore. Se volete saperne di più e scoprire se questo gioco fa al caso vostro, vi rimandiamo alla nostra recensione di Avatar: Frontiers of Pandora.