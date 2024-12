Lo studio di It Takes Two presenterà il suo nuovo gioco ai The Game Awards 2024

Dunque nella notte fra giovedì e venerdì vedremo l'imprevetibile Fares salire nuovamente sul palcoscenico dell'evento in rappresentanza di Hazelight Studios e mostrare finalmente in azione il suo nuovo, entusiasmante progetto .

Il nuovo gioco dello studio di It Takes Two verrà presentato ai The Game Awards 2024 : come si può vedere dai messaggi pubblicati da Josef Fares e da Geoff Keighley, la notizia è ora confermata ufficialmente.

I leak potrebbero aver già rivelato tutto

Nei giorni scorsi un leak ha rivelato la data di uscita, il nome e i dettagli del nuovo gioco di Hazelight Studios, sottolineando anche che il progetto sarebbe stato presentato nel corso dei The Game Awards 2024, come è appena stato confermato ufficialmente.

Sempre stando a queste indiscrezioni, la nuova avventura diretta da Fares si intitolerà Split Fiction, uscirà il 6 marzo 2025 e proporrà un'evoluzione delle meccaniche cooperative apprezzate in It Takes Two e A Way Out.