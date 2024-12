Il nuovo gioco dal team di It Takes Two ha una data di uscita potenziale svelata da un leak

Stando alle informazioni ottenute dalle sue fonti, Split Fiction (questo il possibile titolo del gioco, svelato in precedenza sempre da billbil-kun) arriverà nei negozi fisici e digitali il prossimo 6 marzo 2025 su PC e console ancora da determinare. La "gola profonda" afferma inoltre che non sa di preciso quando il gioco verrà annunciato in via ufficiale, ma è certo che un trailer verrà mostrato il 12 dicembre e dunque gli indizi sembrano portare a un annuncio ufficiale durante i The Game Awards 2024 (andrà in onda alle 02:00 del 13 dicembre nel nostro fuso orario).

Il noto leaker billbil-kun è tornato alla carica svelato la potenziale data di uscita del nuovo gioco di Hazelight Studios , gli autori di It Takes Two, anticipando un possibile annuncio ufficiale in programma per la prossima settimana.

Altri indizi da billbil-kun

In precedenza billbil-kun ha riferito che, come A Way Out e It Takes Two, anche Split Fiction sarà un'avventura da giocare esclusivamente in cooperativa a due persone e che presenterà uno split-screen dinamico, con la condivisione dello schermo che userà una linea di demarcazione orienta in verticale, orizzontale o in obliquo a seconda della situazione e in fuzione del gameplay.

Alla luce del grade successo riscosso da It Takes Two, ben venti milioni di copie di milioni vendute stando ai dati ufficiali, chiaramente in molti non vedono l'ora di saperne di più sul prossimo progetto di Hazelight Studios. Detto questo, per prudenza raccomandiamo di prendere con le pinze indiscrezioni simili, anche quando arrivano da fonti solitamente molto affidabili come billbil-kun.