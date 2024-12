Marvel Vs. Capcom Fighting Collection è in sconto su Instant Gaming per PC

Marvel Vs. Capcom Fighting Collection è disponibile su Instant Gaming al prezzo scontato di 32.89€, rispetto al prezzo originale di 50€. Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 40.13€. Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Tuffati nell'adrenalina dei leggendari crossover tra Marvel e Capcom con questa collezione di classici arcade. Con sette titoli imperdibili, tra cui capolavori come X-Men vs Street Fighter e Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes, questa raccolta celebra i migliori picchiaduro della storia dei videogiochi. Non mancano chicche rare come The Punisher, rendendola un must sia per i fan di vecchia data che per i nuovi arrivati.