Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics ha una data di uscita PS4, Nintendo Switch e PC

Per i collezionisti è in programma anche una versione fisica , che sarà disponibile a partire dal 22 novembre e che include un esclusivo fumetto di 32 pagine con protagonisti i personaggi Capcom e Marvel.

Tra i tanti annunci arrivati in occasione dei Nintendo Partner Direct di oggi c'è stato anche quello della data di uscita di Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics . Sarà disponibile su PC, Nintendo Switch e PS4 (e su PS5 tramite retrocompatibilità) a partire dal 12 settembre .

I giochi inclusi e le novità

Marvel vs. Capcom Fighting Collection include sette picchiaduro in un unico pacchetto, per la precisione sono inclusi:

X-Men: Children of the Atom

Marvel Super Heroes

Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter

X-Men vs. Street Fighter

The Punisher

Non solo, tutti i giochi inclusi avranno il multiplayer online con match casual e classificati e la possibilità di creare lobby. Non mancherà inoltre il Rollback Netcode e leaderboard dove figureranno i giocatori più abili. Non è finita qui, perché saranno inclusi extra e funzionalità aggiuntive, come il jukebox, il museo, filtri grafici, modalità allenamento e spettatore.