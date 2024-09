Vediamo i voti di Marvel Vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

I voti di Marvel Vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics sembrano confermare le tante qualità dei giochi inclusi in questa raccolta, che non mancherà di entusiasmare i nostalgici e gli appassionati di picchiaduro a incontri classici. Vediamo le valutazioni della stampa internazionale.

Un pacchetto corposo e bellissimo

Disponibile dal 12 settembre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics si presenta come un pacchetto particolarmente corposo e interessante, visto che include ben sette giochi differenti.

Captain America e Captain Commando, lo scontro perfetto in Marvel Vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Nella raccolta troviamo infatti i due episodi di Marvel Vs. Capcom e i due episodi di Marvel Super Heroes, ma anche X-Men: Children of the Atom, X-Men Vs. Street Fighter e il picchiaduro a scorrimento The Punisher.

La nostra recensione di Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics arriverà a brevissimo.