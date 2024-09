Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics è disponibile da oggi, ricorda il trailer di lancio

Capcom ricorda con un trailer di lancio che la sua nuova raccolta di titoli storici, Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, è ora disponibile in tutto il mondo in formato digitale su Nintendo Switch, PS4 e PC tramite Steam, con una versione digitale per Xbox One in arrivo nel 2025.

Si tratta di una collezione di giochi di combattimento storici su licenza Marvel, alcuni dei quali appartenenti alla serie cross-over con Capcom ma non solo. Molti di questi titoli sono difficilmente reperibili nelle altre forme al giorno d'oggi, cosa che rende questa collection particolarmente interessante.

Non si tratta peraltro di una semplice riproposizione: la raccolta riporta in scena i giochi in questione con l'aggiunta di adattamenti grafici e multiplayer online supportato dal netcode rollback.