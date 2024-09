Starfield diventa una galassia lontana lontana grazie alle mod Star Wars Genesis

Avvicinarsi al mondo delle mod non è mai semplice, i primi passi richiedono pazienza, errori e qualche salvataggio distrutto ma, una volta imparate le basi, si apre un mondo di infinite possibilità. Alcuni dei titoli con più mod a disposizione e più facili da modificare sono quelli di Bethesda non solo perché la community si diverta a sistemare i bug lasciati dallo sviluppatore, ma perché l'architettura di questi giochi si presta molto a fare da tela bianca per le follie creative più disparate. Grazie al paziente lavoro del modder e youtuber DeityVengy, è ora possibile trasformare Starfield nel gioco di Star Wars che i fan aspettano da sempre. Star Wars Genesis è un progetto che raccoglie più di 250 mod (la maggior parte delle quali fatte dall'autore) che trasformano completamente il gioco Bethesda cambiandone quasi ogni aspetto, dalle navi alle armature, dalle armi alle fazioni passando per linee di dialogo, compagni, missioni secondarie e persino una campagna da più di 10 ore con storie, personaggi e dinamiche mai viste nell'universo di Star Wars. DeityVengy, poi, è al lavoro per rendere l'esperienza il più accessibile e aggiornata possibile: il 25 settembre uscirà la versione 6.0 che oltre a rifinire l'esperienza complessiva aggiunge più di 100 GB (opzionali) di texture in 4K per chi ha un PC davvero performante e vuole godersi le migliorie grafiche e dinamiche di questa total conversion. Potete trovare la mod, come installarla e tutte le informazioni su di essa sul sito ufficiale di Star Wars Genesis.

Tutti i contenuti di Star Wars Genesis La quantità di lavoro che ci è voluta per trasformare Starfield in Star Wars è impressionante. Prima di tutto, a livello puramente visivo, ogni cosa, dalle armi alle armature, dai cartelli stradali agli abitanti di questo universo, è stata sostituita con la sua versione accurata per la Galassia Lontana Lontana. Le scritte sui muri sono in Aurebesh, gli annunci nelle città e nei mercati sono stati ridoppiati per essere coerenti con l'ambientazione e buona parte delle varie specie aliene presenti nei film e nelle serie tv popolano gli avamposti, le stazioni spaziali e tutte le altre ambientazioni del gioco di Bethesda. Preparatevi a incontrare tanti imperiali negli ambienti che erano delle Colonie Unite Persino l'editor per la costruzione delle navi è stato interamente modificato per dare la possibilità agli utenti di costruire un Millennium Falcon accurato, il Tie Fighter di Darth Vader, l'astronave della Regina Amidala e un sacco di altre astronavi iconiche dell'universo, ciascuna con il suo tutorial sul sito di Genesis. La parte più incredibile, poi, è il foglio Excel che fa da enciclopedia a questo progetto perché ogni cosa cambia nome per poter essere accurata rispetto all'universo di Star Wars. Le Colonie Unite, per esempio, sono diventate l'Impero Galattico, il Collettivo Freestar ora è l'Alleanza Ribelle, la Flotta Cremesi è diventata il Collettivo Ombra, la Tracker's Alliance è la Gilda dei Cacciatori di Taglie e queste sono solo le fazioni. Le industrie del mondo di Starfield hanno cambiato nome, così come i pianeti (Nuova Atlantide è Coruscant e Marte è Geonosis per esempio), le armi e i personaggi: il lavoro di immersione è totale. Un Mandaloriano alla Constellation? Vedrete cose molto più strane di questa giocando a Star Wars Genesis Chiude il cerchio la storia da più di dieci ore che fa da cardine per tutte queste modifiche: ha un punto di partenza nuovo, scenari iniziali differenti, un ruolo diverso per la Constellation, personaggi completamente reimmaginati e una narrativa che mescola lord dei Sith, ribelli, imperiali e delle scelte molto difficili da fare che potrebbero costare la vita a uno dei vostri compagni di viaggio. Come se non bastasse, in aggiunta al materiale nuovo, tutta la campagna di Starfield è stata ripensata in ottica Star Wars con missioni principali e secondarie ridoppiate, scelte che nel gioco originale non erano possibili e finali mai visti. Tutto ciò che avviene nel New Game + di Starfield non è ancora supportato, ma è nei piani degli sviluppatori.