Jessica Nigri torna con il cosplay di Pomni da Digital Circus in versione goth

Sebbene spesso la scena cosplay segua i trend e le mode, talvolta capita di vedere interpretazioni ispirate a prodotti un po' di nicchia, come nel caso dell'ultimo lavoro di Jessica Nigri, che ha realizzato un cosplay di Pomni da Digital Circus in versione goth.

Per chi non la conoscesse, Digital Circus (o The Amazing Digital Circus) è una webserie realizzata da Gooseworkx e pubblicata su YouTube da partire dall'ottobre del 2023, ma ancora in corso e di grande successo: il primo episodio ha totalizzato ben 318 milioni di visualizzazioni.

La storia raccontata nella serie è quella di una ragazza che rimane intrappolata nella realtà virtuale di un universo digitale a tema circense e assume i connotati di un giullare, a cui viene dato il nome di Pomni.

In questo luogo misterioso, Pomni entra in contatto con diversi altri personaggi che a loro volta sono stati esseri umani ma che, esattamente come lei, non ricordano più il proprio passato ma nutrono il desiderio di tornare in qualche modo alla loro vita precedente.