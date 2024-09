eFootball si aggiorna oggi con l'update v4: nuove rose, modalità, opzioni e altro danno il via alla stagione

Le novità principali dell'update erano state già svelate nei giorni scorsi , ma è oggi, 12 settembre, lo specifico giorno previsto per il lancio ufficiale dell'update v4.0.0 che dà il via alla nuova stagione calcistica di eFootball, portando la simulazione ad aggiornarsi secondo i nuovi campionati di calcio in partenza in tutto il mondo.

eFootball ha ricevuto oggi l'atteso update alla versione v4.0.0 , che dà il via alla nuova stagione calcistica della simulazione Konami con l'arrivo di varie novità come le rose aggiornate, altre modalità, opzioni e vari miglioramenti.

Un bel po' di novità in arrivo oggi

Si parte dunque dai nuovi contenuti e dalle licenze aggiornate, che comportano variazioni in linea con quelli reali dei vari campionati di calcio in avvio nel mondo.



Nella fattispecie, questi sono i campionati aggiornati, con relative squadre:

Campionato Inglese

2ª divisione inglese

Campionato spagnolo

2ª divisione spagnola

Campionato italiano

Serie BKT (Italia)

Ligue 1 McDonald's (Francia)

Ligue 2 BKT (Francia)

Liga Portugal Betclic (Portogallo)

Trendyol Süper Lig (Türkiye)

Eredivisie (Paesi Bassi)

Campionato belga

Campionato danese

Scottish Premiership (Scozia)

Campionato svizzero

Liga BBVA MX (Messico)

Hilux Revo Thai League (Tailandia)

Per quanto riguarda le meccaniche del gioco, l'aggiornamento ha introdotto l'opzione "Smart Assist", che consente un aiuto automatico con i comandi in partita, regolando per esempio automaticamente la potenza di un tiro o la direzione di un dribbling in base alla situazione.

Sono state inoltre aggiunte "Info Competizione" e "Risultati" in "Campionato" all'interfaccia, che mostrano rispettivamente il numero di gol segnati/assist e le cifre complessive di tutta la stagione.

Viene inoltre introdotto lo "Slot Booster", una nuova funzionalità che permette di aggiungere un Booster tramite la "Realizzazione Booster". La "Partita di prova" è stata modificata in "Esibizione", e ora permette di usare tutte le squadre e gli stadi, inoltre è stato aggiunto un nuovo tutorial con dimostrazioni pratiche e l'opzione "Migliora" per imparare i controlli in partita, aggiunta a "Missioni".

Per tutte le informazioni complete su questo aggiornamento vi rimandiamo al sito ufficiale di Konami che potete trovare al link qui sotto indicato come "fonte", che riporta tutte le novità introdotte con l'update v4.0.0.