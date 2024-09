The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom si mostra più nel dettaglio con il trailer panoramico ufficiale

Nella terra di Hyrule si stanno aprendo dei misteriosi squarci che sembrano portare in un'altra dimensione: questi eventi hanno inghiottito il re di Hyrule e anche lo stesso Link, lasciando la sola Zelda come unica speranza di salvare il mondo.

La data di uscita è ormai vicina: il gioco sarà disponibile dal 26 settembre sulla console Nintendo, ed è il momento di prepararsi a questa nuova avventura, che per la prima volta mette proprio Zelda al centro dell'attenzione, come protagonista di questo incredibile viaggio.

Nintendo ha pubblicato il trailer panoramico ufficiale di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom , un video che illustra più nel dettaglio le caratteristiche e il gameplay di questo nuovo e atipico capitolo della serie, in arrivo su Nintendo Switch.

Un potere inedito

Per la prima volta, spetta dunque a Zelda e alla sua saggezza salvare il regno di Hyrule, in una nuova storia inedita e alquanto originale nella serie The Legend of Zelda.

In assenza di Link, Zelda si allea con la misteriosa fata Tri e ottiene un nuovo potere.

Dopo aver ricevuto un bastone speciale, Zelda è in grado di usare il suo potere per creare degli echi, ovvero imitazioni di cose che si trovano nell'ambiente, una volta incontrate.

Su questa particolare abilità si incentra tutto il gameplay di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, con la possibilità di creare echi ed evocare oggetti per risolvere enigmi, aprire nuove possibilità di esplorazione e anche combattere con i nemici, vista la possibilità di evocare creature da schierare in battaglia.

Per conoscere meglio il gioco, vi rimandiamo al nostro recente provato di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, pubblicato proprio qualche giorno fa su queste pagine.