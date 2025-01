The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è in sconto su Amazon: scoprite una magnifica avventura

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è ora in promozione tramite Amazon Italia. Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 14% rispetto al prezzo mediano. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon, che segnala inoltre che non si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma, ma la differenza è solo di un paio di euro; il prezzo mediano secondo l'e-commerce è 49,98€.

Che tipo di gioco è The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Parliamo di un gioco d'avventura e azione nel quale per la prima volta vestiamo esclusivamente i panni di Zelda, la principessa di Hyrule. La ragazza deve salvare il regno dopo che Link è stato inghiottito dall'oscurità. Zelda però non è una guerriera e deve usare metodi alternativi per superare le sfide che le si pareranno davanti.

In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom dobbiamo infatti usare una staffa magica che permette di clonare oggetti e nemici ed evocarli liberamente. Possiamo superare varie situazioni in modi differenti a seconda del nostro stile e del nostro ingegno.