Il CEO di Nippon Ichi Software, Tetsuhisa Seko, è morto: aveva solo 54 anni

La storia di Tetsuhisa Seko presso Nippon Ichi Software

Seko era entrato a far parte dell'azienda nel marzo del 2002, dopo aver lavorato in precedenza presso SNK Co e Toshin Co. Nell'agosto 2005 è stato nominato direttore generale della Business Content Division e negli anni successivi ha fatto rapidamente carriera, fino a essere nominato presidente e CEO nel luglio 2023. È stato anche direttore di NIS America.

Tetsuhisa Seko

NIS ha dichiarato che la posizione di Seko come direttore rappresentativo non sarà occupata immediatamente, ma che il numero di direttori soddisfa comunque i requisiti di legge.

Nippon Ichi Software è stata fondata nel 1991 ed è nota per lo sviluppo dei franchise Disgaea e Phantom Brave, mentre NIS America ha pubblicato titoli come Danganronpa: Trigger Happy Havoc, The Legend of Heroes: Trails through Daybreak e Ys X: Nordics.

Ovviamente facciamo le nostre condoglianze alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a tutti coloro che conoscevano Tetsuhisa Seko.