New Super Mario Bros. U Deluxe raggiunge un nuovo prezzo minimo storico su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare New Super Mario Bros. U Deluxe per Nintendo Switch (versione italiana, precisiamo). Lo sconto segnalato rispetto al prezzo mediano è del 19%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 46.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Che cosa è incluso in New Super Mario Bros. U Deluxe

New Super Mario Bros. U Deluxe è la versione espansa del gioco pubblicato originariamente su Nintendo Wii U. Questa versione per Nintendo Switch propone non solo una componente grafica migliorata ma tantissimi contenuti per giocare da soli o in compagnia di un massimo di tre amici.

New Super Mario Bros. U Deluxe è un gioco di piattaforme con 164 livelli e la possibilità di interpretare Mario, Luigi, Toad ma anche Ruboniglio e Toadette. Per giocare in cooperativa basta un singolo Joy-Con per giocatore, quindi serve un secondo paio di controller se volete giocare in quattro. Ci sono anche tre modalità di gioco aggiuntive in cui puoi anche giocare nei panni di un personaggio Mii: Sfide, Boost Rush e Coin Battle! Trovate poi anche i livelli di New Super Luigi U