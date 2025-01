Nintendo Switch 2 pare aver rallentato notevolmente le vendite di Steam Deck, anche se per poco

È stato infatti notato che Steam Deck, nella settimana dell'annuncio di Nintendo Switch 2 , ha visto le proprie vendite crollare nella classifica delle vendite di Valve. Precisamente, il dispositivo è arrivato in 47esima posizione nella settimana tra il 14 e il 21 gennaio: la settimana prima era terzo e, attualmente, è in seconda posizione. Va anche precisato che tale risultato negativo è il peggiore sin dal lancio nel 2022.

In questi ultimi anni abbiamo chiaramente visto che i giocatori sono interessati ad avere accesso a un dispositivo da gioco portatile, come Nintendo Switch e Steam Deck . Ovviamente questi ecosistemi sono ben separati e per molti il primo è una console mentre il secondo è comunque un computer, anche se non ne ha l'aspetto. Forse però i due dispositivi sono più interconnessi di quanto sembra.

Nintendo Switch 2 ha bloccato le vendite di Steam Deck?

Ovviamente non è detto che la motivazione - o perlomeno l'unica motivazione - sia l'annuncio di Nintendo Switch 2: in queste situazioni hanno effetto molteplici fattori, come ad esempio la disponibilità delle scorte. In ogni caso, è curioso che il tutto sia successo proprio durante quella settimana.

La posizione in classifica di Steam Deck

Pur vero che è più una speculazione che altro, non è impossibile pensare che il pubblico sia stato incuriosito dall'annuncio di Nintendo Switch 2 e che quindi in molti abbiamo deciso di non acquistare immediatamente Steam Deck per capire prezzo e data di uscita della nuova piattaforma. Come ben sapete tali informazioni non sono state condivise, quindi i giocatori sono poi tornati a comprare il dispositivo di Valve.

Se anche voi vi domandate quanto costerà Nintendo Switch 2, sappiate che gli analisti spiegano cosa potrebbe far aumentare il prezzo.