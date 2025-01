Ottime notizie dall'evento Xbox, DOOM: The Dark Ages e Clair Obscur: Expedition 33 su PS5 Pro saranno potenziati

Sembra strano dirlo, ma il Developer Direct di Xbox di ieri sera è stato di fatto un evento multipiattaforma, con solo South of Midnight che è stato presentato come esclusivo di Xbox Series X e S e PC. Tutti gli altri giochi presenti usciranno anche su PS5. Due in particolare godranno anche di versioni migliorate per PlayStation 5 Pro . Si tratta di DOOM: The Dark Ages e Clair Obscur: Expedition 33 .

A confermarlo è il PlayStation Store, dove entrambi figurano come "PS5 Pro Enhanced". Per adesso, purtroppo, non è stato spiegato quali miglioramenti vedremo in entrambi quando li faremo girare sulla console ammiraglia di Sony. Immaginiamo che ci saranno più opzioni grafiche, per una maggiore fludità e fedeltà visiva. Per saperne di più, non ci resta che aspettare l'imminente lancio, che per Clair Obscur: Expedition 33 avverrà il 24 aprile, mentre per DOOM: The Dark Ages il 15 maggio. Insomma, sono entrambi molto vicini.

Uno dei protagonisti di Clair Obscur: Expedition 33

Per il resto vi ricordiamo che anche altri giochi visti nel corso del Developer Direct di Xbox arriveranno da subito anche su console PlayStation. Ci riferiamo ai due Ninja Gaiden: Ninja Gaiden 2 Black, che avrà anche un'edizione fisica per PS5 ed è già disponibile, e Ninja Gaiden 4, previsto per l'autunno 2025. Il secondo è il frutto di una collaborazione stellare tra Team Ninja e PlatinumGames.