Ninja Gaiden 4: son tornati i ninja, enfasi sul plurale

Eppure durante la presentazione di questo nuovo Ninja Gaiden PlatinumGames non è sembrato un team allo scatafascio... anzi, quanto visto ha dato l'impressione di poter mostrare i muscoli in un campo dove le eccellenze non mancano di certo. Sarà effettivamente così? Oggi cercheremo di capirlo, osservando il gameplay presentato durante lo show Xbox per cogliere quanto questo Ninja Gaiden 4 sia effettivamente vicino ai suoi predecessori, e cosa è il caso di aspettarsi.

La presenza di PlatinumGames nel progetto, però, fa al contempo discutere non poco in questi giorni. Il team viaggia da tempo in acque burrascose, recentemente ha perso un numero importante di grandi talenti oltre a Kamiya (tra cui si dice pure Taura e il director di Bayonetta 3) e molti si chiedono quale possa essere il suo futuro, visto che queste fughe hanno portato anche a un discreto numero di progetti cancellati.

Tuttavia, quando Ninja Gaiden 4 è stato ufficialmente presentato , abbiamo comunque avuto la pelle d'oca, perché veder ricomparire questa serie con la promessa di un ritorno alla passata grandezza resta un sogno per qualunque appassionato degli action, figuriamoci poi quando nello sviluppo viene confermato il coinvolgimento di uno studio rinomato nel genere come PlatinumGames.

PlatinumGames X Team Ninja

Al lavoro sul gioco, a quanto pare, ci sono ben due director: Masakazu Hirayama, che ha diretto Wo Long, e Yuji Nakao, producer di Bayonetta 3 e director di... Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online. Una scelta a dir poco curiosa, che potrebbe essere figlia della crisi di PlatinumGames sopra descritta. Ci si aspetterebbe un uso di nomi più consolidati del team per un progetto del genere, ma, se le fughe di cui abbiamo parlato prima sono reali, è possibile che ci siano stati molti smottamenti in ruoli di potere e persino che Nakao abbia preso il posto di un altro director con cui il titolo era stato avviato (si parla di un gioco con vari anni di sviluppo alle spalle dopotutto). Difficile dire se un cambiamento del genere sia realmente avvenuto, ma quanto visto nel trailer non sembrava certo appartenere a un titolo con seri problemi di sviluppo: il gameplay è parso frenetico ed esaltante, oltre che capace di fondere le due anime molto diverse di Team Ninja e PlatinumGames in una nuova esperienza. Vediamo perché.

Yakumo è edgy. Davvero molto edgy. Ma sembra avere stile da vendere quando combatte e potrebbe portare una reale ventata di freschezza nella saga

Innanzitutto, Ninja Gaiden 4 ha un nuovo protagonista di nome Yakumo. La strada scelta sembra essere simile a quella di Devil may Cry 4, ovvero un nuovo capitolo con due diversi personaggi giocabili, apparentemente in conflitto tra loro per motivi legati alla storia (quanto la cosa si manterrà tale sarà da vedere). Il buon vecchio Ryu all'apparenza è estremamente simile alle sue incarnazioni passate: ha a disposizione attacchi caricati che possono velocizzarsi assorbendo le essenze nemiche sparse a terra, la sua mobilità sembra mantenere la stessa particolarissima "pesantezza" dei capitoli precedenti, ed è abbastanza evidente che persino le basi fondamentali di certe meccaniche avanzate sono rimaste invariate (in una scena esegue chiaramente un attacco caricato non appena atterrato, cosa che dovrebbe garantire la presenza delle cosiddette manovre "on landing" che sono parte integrante del sistema fin dal primo capitolo 3D). E fin qui tutto bene, ma poi si passa al pettinatissimo Yakumo e le cose cambiano sensibilmente.

Yakumo non sembra avere a disposizione armi multiple, bensì solo due stili separati, chiamati stile del corvo e lo stile Nué. Il primo stile è incredibilmente rapido, utilizza due spade corte e sembra strutturato attorno alla velocità estrema del personaggio, più scattante e agile rispetto a Ryu. Il secondo è invece uno stile più lento e calcolato con cui il nostro sembra in grado di allungare il raggio della katana usando il sangue, chiaramente molto utile per colpire gruppi di nemici. A questi due stili si aggiungono peraltro tutta una serie di manovre uniche, tra cui la possibilità di evitare gli attacchi nemici utilizzando la spada allungata come palo (ricorda uno degli stili del bastone di Wukong), mosse che spezzano i colpi avversari, e la possibilità di eseguire schivate e parate perfette.

Diversamente da Ryu, Yakumo usa due stili ben definiti. Il secondo stile permette di allungare la sua arma usando il sangue, per poderosi attacchi ad area e svariate altre manovre

Le parry, in particolare, sembrano essere una parte fondamentale dell'arsenale del nuovo protagonista: molti dei combattimenti le mostrano in azione, dunque è molto probabile che Yakumo funzioni in modo più simile ad altri action recenti, in cui l'uso cadenzato delle manovre difensive per tenere a bada i nemici è più importante della gestione oculata delle mosse migliori e dei frame di invulnerabilità di alcune di esse. Nei vecchi Ninja Gaiden, per dire, era estremamente importante creare combo di attacchi con elevate finestre di invulnerabilità, per non perire malamente davanti all'aggressività costante dei nemici (era particolarmente fondamentale alle difficoltà maggiori). La presenza delle essenze e degli Ultimate Attack caricati, però, sembra indicare che anche nei panni di Yakumo questi elementi non scompariranno del tutto, specialmente considerando che i nemici sembrano ancora una volta in grado di parare, contrattaccare e attaccare senza sosta.