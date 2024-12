PlatinumGames va verso la chiusura? Vari sviluppatori avrebbero lasciato il team di recente

Come raccolto da alcuni utenti anche attraverso Reddit, sembra che vari elementi chiave abbiano lasciato PlatinumGames nell'ultimo mese: si tratterebbe di Kenji Saito, Takahisa Taura, Masaki Yamanaka e Abebe Tinari , con quest'ultimo che avrebbe chiaramente riferito di aver lasciato il team per spostarsi presso un altro ruolo.

È da un po' di tempo che non si sente parlare di nuove produzioni in arrivo da parte di PlatinumGames , team che in base ad alcune informazioni emerse in rete sembra sia stato abbandonato da diversi sviluppatori in un arco di tempo piuttosto ristretto di recente, tanto da far emergere l'idea che lo studio possa andare incontro alla chiusura .

Defezioni importanti, ma tutte da confermare

I nomi in uscita, nel caso venissero confermati, non sono molti in termini assoluti, ma si tratta di elementi di spicco nel processo creativo e nella direzione dello sviluppo, la cui uscita di scena metterebbe in notevole difficoltà PlatinumGames.



Considerando il silenzio che circonda da tempo il team in questione, alcuni cominciano a temere che lo studio possa essere presto chiuso, ma non ci sono conferme su questo, al momento.

In base a quanto emerso in precedenza, dovrebbero esserci almeno due progetti in corso presso PlatinumGames, ed è possibile che almeno uno abbia a che fare con la nuova console Nintendo, ma attendiamo ulteriori informazioni.