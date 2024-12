Okami Sequel annunciato da Capcom ai TGA 24, sarà diretto da Hideki Kamiya

Come un fulmine a ciel sereno, Capcom ha annunciato Okami Sequel, titolo provvisorio del seguito dell'acclamato ma sfortunato action adventure pubblicato nel 2006.

L'annuncio è avvenuto in occasione dei The Game Awards 2024 con un breve ma emozionante teaser trailer con protagonista Amaterasu accompagnato da un orchestra, che potrete visualizzare qui sotto. L'annuncio di per sé non è l'unica grande sorpresa: Hideki Kamiya tornerà a ricoprire il ruolo di game director. Purtroppo non è stata indicata una data di uscita, neppure indicativa, con la speranza di non dover attendere troppo a lungo per saperne di più.