The Game Awards, tutti i giochi, le novità e i vincitori degli Oscar dei videogiochi

Si sono appena conclusi i The Game Award, gli Oscar dei videogiochi, uno show che premia i migliori prodotti del 2024 e serve da trampolino di lancio per quelli che ci faranno parlare il prossimo anno.

I The Game Awards sono ormai diventati un appuntamento irrinunciabile nell'anno videoludico. Non importa che facciano discutere e che creiano polemiche, come sempre l'importante è che se ne parli. E lo show di Geoff Keighley inevitabilmente fa parlare. Vuoi per le categorie e le nomitation, vuoi per il poco spazio dato ai creatori di videogiochi e al tanto offerto per promuovere i nuovi videogiochi in arrivo nei prossimi mesi, i TGA non sono ancora riuciti ad istituzionalizzare una formula vincente, capace di dargli la stessa dignità degli Oscar. Nonostante questo, la ridondanza che hanno e il successo di pubblico ci dicono che i videogiocatori hanno voglia di momenti come questi per riunirsi da un lato a premiare i migliori prodotti dell'anno passato e dall'altro ad accogliere quelli che saranno i nomi più chiacchierati del 2025. Tre ore e passa di show dopo, ecco tutti i giochi, le novità e i vincitori dei The Game Awards 2024.

Tutti i vincitori dei TGA 2024 Nonostante molti siano interessati ai The Game Awards per i nuovi trailer, le sorprese e le novità, il cuore dell'appuntamento sono -ovviamente- i premi. Per questo motivo vediamo tutte le nomination, dall'ambito premio di Gioco dell'anno alle categorie minori, ricordando, oltretutto, coloro che erano in corsa per la vittoria: Game of the Year: ASTRO BOT ASTRO BOT (Team Asobi/SIE) Balatro (LocalThunk/Playstack) Black Myth: Wukong (Game Science) Elden Ring Shadow of the Erdtree (FromSoftware/Bandai Namco) Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix) Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Best Game Direction: ASTRO BOT ASTRO BOT (Team Asobi/SIE) Balatro (LocalThunk/Playstack) Black Myth: Wukong (Game Science) Elden Ring Shadow of the Erdtree (FromSoftware/Bandai Namco) Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix) Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Best Narrative: Metaphor: ReFantanzio Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix) Like a Dragon: Infinite Wealth (Ryu Ga Gotoku Studio/Sega) Metaphor: ReFantanzio (Studio Zero/Atlus/Sega) Senua's Saga: Hellblade II (Ninja Theory/Xbox Game Studios) Silent Hill 2 (Bloober Team/Konami)

Best Art Direction: Metaphor: ReFantazio ASTRO BOT (Team Asobi/SIE) Black Myth: Wukong (Game Science) Elden Ring Shadow of the Erdtree (FromSoftware/Bandai Namco) Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega) Neva (Nomada Studio/Devolver)

Best Score and Music: Final Fantasy VII Rebirth ASTRO BOT (Team Asobi/SIE) Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix) Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega) Silent Hill 2 (Bloober Team/Konami) Stellar Blade (Shift Up/SIE)

Best Audio Design: Senua's Saga: Hellblade 2 ASTRO BOT (Team Asobi/SIE) Call of Duty: Black Ops 6 (Treyarch/Raven/Activision/Xbox) Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix) Senua's Saga: Hellblade 2 (Ninja Theory/Xbox Game Studios) Silent Hill 2 (Bloober Team/Konami)

Best Performance: Melina Juergens, Senua's Saga: Hellblade 2 Briana White, Final Fantasy VII Rebirth Hannah Telle, Life is Strange: Double Exposure Humberly González, Star Wars Outlaws Luke Roberts, Silent Hill 2 Melina Juergens, Senua's Saga: Hellblade 2

Innovation in Accessibility: Prince of Persia: The Lost Crown Call of Duty: Black Ops 6 (Treyarch/Raven/Activision/Xbox) Diablo IV (Blizzard/Xbox) Dragon Age: The Veilguard (BioWare/EA) Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft Montpellier/Ubisoft) Star Wars Outlaws (Massive Entertainment/Ubisoft)

Games for Impact: Neva Closer the Distance (Osmotic Studios/Skybound Games) Indika (Odd Meter/11 Bit Studios) Neva (Nomada Studio/Devolver) Life is Strange: Double Exposure (Deck Nine/Square Enix) Senua's Saga: Hellblade II (Ninja Theory/Xbox Game Studios) Tales of Kenzera: Zau (Surgent Studios/EA)

Best Ongoing Game: Helldivers 2 Destiny 2 (Bungie/SIE) Diablo IV (Blizzard/Xbox) Final Fantasy XIV (Square Enix) Fortnite (Epic Games) Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios/SIE)

Best Community Support: Baldur's Gate 3 Baldur's Gate 3 (Larian) Final Fantasy XIV (Square Enix) Fortnite (Epic Games) Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios/SIE) No Man's Sky (Hello Games)

Best Independent Game: Balatro Animal Well (Shared Memory/Bigmode) Balatro (LocalThunk/Playstack) Lorelei and the Laser Eyes (Simogo/Annapurna Interactive) Neva (Nomada Studio/Devolver) UFO 50 (Mossmouth)

Best Debut Indie Game: Balatro Animal Well (Shared Memory/Bigmode) Balatro (LocalThunk/Playstack) Manor Lords (Slavic Magic/Hooded Horse) Pacific Drive (Ironwood Studios/Kepler Interactive) The Plucky Squire (All Possible Futures/Devolver)

Best Mobile Game: Balatro AFK Journey (FARLIGHT/Lilith Games) Balatro (LocalThunk/Playstack) Pokémon Trading Card Game Pocket (Creatures Inc/TPCI) Wuthering Waves (Kuro Games) Zenless Zone Zero (miHoYo)

Best VR/AR Game: Batman: Arkham Shadow Arizona Sunshine Remake (Vertigo Games) Asgard's Wrath 2 (Sanzaru Games/Oculus Studios) Batman: Arkham Shadow (Camouflaj/Oculus Studios) Metal: Hellsinger VR (Lab 42/The Outsiders/Funcom) Metro Awakening (Vertigo Games)

Best Action Game: Black Myth: Wukong Black Myth: Wukong (Game Science) Call of Duty: Black Ops 6 (Treyarch/Raven/Activision/Xbox) Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios/SIE) Stellar Blade (Shift Up/SIE) Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Saber Interactive/Focus Entertainment)

Best Action/Adventure Game: ASTRO BOT ASTRO BOT (Team Asobi/SIE) Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft Montpellier/Ubisoft) Silent Hill 2 (Bloober Team/Konami) Star Wars Outlaws (Massive Entertainment/Ubisoft) The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Grezzo/Nintendo)

Best RPG: Metaphor: ReFantazio Dragon's Dogma 2 (Capcom) Elden Ring Shadow of the Erdtree (FromSoftware/Bandai Namco) Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix) Like a Dragon: Infinite Wealth (Ryu Ga Gotoku Studio/Sega) Metaphor: ReFantazio (Studio Zero/Atlus/Sega)

Best Fighting Game: Tekken 8 Dragon Ball: Sparking! ZERO (Spike Chunsoft/Bandai Namco) Granblue Fantasy Versus: Rising (Arc System Works/Cygames) Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics (Capcom) MultiVersus (Player First Games/WB Games) Tekken 8 (Bandai Namco)

Best Family Game: ASTRO BOT ASTRO BOT (Team Asobi/SIE) Princess Peach: Showtime! (Good-Feel/Nintendo) Super Mario Party Jamboree (Nintendo Cube/Nintendo) The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Grezzo/Nintendo) The Plucky Squire (All Possible Futures/Devolver)

Best Sim/Strategy Game: Frostpunk 2 Age of Mythology: Retold (World's Edge/Forgotten Empires/Xbox Game Studios) Frostpunk 2 (11 Bit Studios) Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Capcom) Manor Lords (Slavic Magic/Hooded Horse) Unicorn Overlord (Vanillaware/Sega/Atlus)

Best Sports/Racing Game: EA Sports FC 25 F1 24 (Codemasters/EA Sports) EA Sports FC 25 (EA Vancouver/EA Romania/EA Sports) NBA 2K25 (Visual Concepts/2K) Top Spin 2K25 (Hangar 13/2K) WWE 2K24 (Visual Concepts/2K)

Best Multiplayer Game: Helldivers 2 Call of Duty: Black Ops 6 (Treyarch/Raven/Activision/Xbox) Helldivers 2 (Arrow Game Studios/SIE) Super Mario Party Jamboree (Nintendo Cube/Nintendo) Tekken 8 (Bandai Namco) Warhammer 40,000: Space Marine 2 (Saber Interactive/Focus Entertainment)

Best Adaptation: Fallout Arcane (Riot/Fortiche/Netflix) Fallout (Bethesda/Kilter Films/Amazon MGM Studios) Knuckles (Sega/Paramount) Like a Dragon: Yakuza (Sega/Amazon MGM Studios) Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (Crystal Dynamics/Legendary/Netflix)

Most Anticipated Game: Grand Theft Auto VI Death Stranding 2: On the Beach (Kojima Productions/SIE) Ghost of Yōtei (Sucker Punch Productions/SIE) Grand Theft Auto VI (Rockstar Games) Metroid Prime 4: Beyond (Retro Studios/Nintendo) Monster Hunter Wilds (Capcom)

Content Creator of the Year: CaseOh CaseOh IlloJuan Techno Gamerz TypicalGamer Usada Pekora

Best Esports Game: League of Legends Counter-Strike 2 (Valve) DOTA 2 (Valve) League of Legends (Riot Games) Mobile Legends: Bang Bang (Moonton) Valorant (Riot Games)

Best Esports Athlete: Faker - Lee Sang-hyeok 33 - Neta Shapira Aleksib - Aleksi Virolainen Chovy - Jeong Ji-hoon Faker - Lee Sang-hyeok ZyWoO - Mathieu Herbaut ZmjjKk - Zheng Yongkang

Best Esports Team: T1 (League of Legends) Bilibili Gaming (League of Legends) Gen.G (League of Legends) NAVI (Counter-Strike) T1 (League of Legends) Team Liquid (DOTA 2)

TGA Game Changer: Amir Satvat

Players' Voice: Black Myth: Wukong Black Myth: Wukong (Game Science) Genshin Impact (miHoYo) Elden Ring Shadow of the Erdtree (FromSoftware/Bandai Namco) Wuthering Waves (Kuro Games) Zenless Zone Zero (miHoYo)



NINJA GAIDEN: Ragebound Si comincia con il nuovo gioco di Dotemu e Koei Tecmo. Si tratta di un action in 2D dallo stile anime ambientato nell'universo di Ninja Gaiden. NINJA GAIDEN: Ragebound porterà tanta azione e violenza classica durante l'estate del 2024.

One Move Away Si cambiano ecisamente atmosfere con un gioco dalle sonorità e la grafica Cozu, dove si deve organizzare un trasloco, con un tocco davvero delicato. Se dovremo fare altro in One Move Away non lo sappiamo, ma per il momento questa esperienza sembra pensata per un pubblico molto rilassato.

Slay the Spire II Primo gioco di carte della serata, questa volta mescolato ad un gioco di ruolo e una struttura rouguelite molto simile a quella di Inscryption. Combattimenti, mostri e tesori sono gli ingredienti di Slay the Spire II, in arrivo nei primi mesi del 2025.

Dave the Diver - In the Jungle Si passa a musiche rock, una barca e un gruppo di amici che parte che qualche immersione nella jungla. Si tratta di Dave the Diver - In the Jungle, nuova espansione dell'amatissimo indie game uscito ormai qualche mese orsono in arrivo per PC e console.

Thick as Thieves Prima World Premiere, questa volta da parte di una leggenda come Warren Spector. Si tratta di un gioco multiplayer, in prima persona, dall'impatto grafico di livello. Thick as Thieves sembra una sorta di Disonored ambientato in un universo divverente e cooperativo, ma ugualmente ispirato. Vedremo.

Shadow Labyrinth Nuova World Premiere, anche stavolta di un gioco in 2D con elementi piattaforme e una struttura da metroidvania nella quale occorre sia farsi largo in livelli complessi che combattere mostruosità gigantesche e spaventose. Shadow Labyrinth arriverà nel 2025.

Steel Paws Il nuovo gioco di Yu Suzuki è un prodotto per mobile in arrivo nel 2025. Ancora sappiamo poco di Steel Paws, ma perlomeno possiamo ammirare il colorato stile anime che lo contraddistingue. Il fatto di arrivare su dispositivi mobile lo rende perlomeno un gioco piuttosto differente da tutti quelli prodotti da Suzuki nella sua lunghissima carriera.

Tales of the Shire Altro cozy game, questa volta ambientato in un universo fantasy. In questo caso bisogna arredare, coltivare, cucinare e invitare a casa propria delle amiche. Tales of the Shire arriverà il 25 marzo del 2025 su PC e tutte le console.

STALCRAFT: X "Operations" Si passa ad uno sparatutto a squadre folle e sopra le righe, pieno di mostri, armi spettacolari e situazioni particolari come zombie, cari armati e quant'altro. Si chiama STALCRAFT: X e "Operations" e la sua nuova modalità PvE in arrivo nel corse del 2025.

Midnight Murder Club Il nuovo gioco è un horror oscuro, anche in questo caso coopertivo nel quale bisogna provare sia ad orientarsi, ma soprattutto a speravviere. Midnight Murder Club sarà disponibile a breve in beta per testare le funzionalità cross-play.

Kyora Altra esperienza "agreste" in 2D in arrivo. In questo caso lo stile è la pixel art e oltre a coltivare bisognerà esplorare caverne, combattere e scovare tesori. Kyora sarà disponibile su Steam.

Rematch I creatori di Sifu hanno portato ai TGA 2024 il loro nuovo gioco: questa volta non si combatterà, ma si giocherà a calcetto. In Rematch ci saranno stadi, competizioni, ma soprattutto trick e gol da segnare. Come da tradizione dello studio sotto la superficie c'è molto di più: per questo vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Rematch.

Solasta II L'ultimo gioco del pre-show dei TGA si presenta con un filmato in CGI davvero impressionate come stile -fanstay- e intensità. Sviluppato da Tactical Adventures, Solasta II è un action GDR in terza persona ricco di combattimenti a turni, luoghi da esplorare e avventure da vivere.

The Witcher 4 Dopo il divertente siparietto tra Todd Howard, Troy Baker e Harrison Ford, arriva il primo sguardo al nuovo gioco di uno studio piuttosto famoso: CD Projekt RED. Si tratta del primo filmato di The Witcher 4. Il trailer inizia in maniera ammiccante, con giovani fanciulle che fanno il bagno. In realtà si stanno preparando per un sacrificio, ma improvvisamente appare una witcher dai capelli lunghi e argentati, che immaginiamo essere Ciri, che interviene per fermare il rituale. Un enorme mostro che sembra un ragno viene affrontato dalla guerriera, prima con la spada, poi con la magia, il tutto impreziosito da una colonna sonora già ispirata.

Graficamente il gioco appare già incredibile, anche se crediamo si tratti di computer grafica. Le atmosfere sono però quelle giuste, per un prodotto che si appresta immediatamente a diventare uno dei giochi più attesi dei prossimi anni. È il momento di iniziare una nuova saga, probabilmente non nel 2025.

Elden Ring: Nightreign Viene presentato un nuovo gioco stand alone da parte di Bandai Namco, con al timone FromSoftware. Si vedono i classici panorami dei soulslike, combattimenti all'arma bianca, stavolta cooperativi e il classico modo di narrare dello studio giapponese. Non mancano mostri giganti, città abbandonate da esplorare e armi di diversa foggia e potenza.

Tecnicamente non sembra eccezionale, ma Elden Ring: Nightreign arriverà nel 2025 per Xbox One, Ps4, Ps5, XSX e PC ed è pronto a bissare il successo del suo predecessore.

Il nuovo gioco di Ueda Dopo l'annuncio della data di uscita di Final Fantasy VII Rebirth su PC -il 23 gennaio- e un folle gioco sui gatti -Catly- e una panoramica su Path of Exile II, si passa al nuovo gioco di Epic Games, dal creatore di ICO, The Last Guardian e Shadows of the Colossus, Fumito Ueda.

Le atmosfere sembrano esattamente quelle dell'autore giapponese, con un protagonita che si arrampica su un gigantesco robot, in un ambiente misterioso e pericoloso. Il nuovo progetto di Ueda e gen DESIGN non ha ancora un titolo ufficiale, ma sembra già incredibile.

The Outer Worlds 2 Dopo un brano composto e diretto da Christopher Tin, che farà da colonna sonora a Civilization 7, che arriverà l'11 febbraio 2025, arriva il primo dissacrante trailer di The Outer Worlds 2, che mostra come ci saranno più armi, grafica, azione e soprattutto umorismo da parte di una Obsidian assolutamente ispiratissima. The Outer Worlds 2 arriverà nel 2025.

Split Fiction Split Fiction, il nuovo gioco di Hazelight, arriva sul palco dei TGA assieme a Josef Fares, il suo vulcanico creatore. Come sempre si tratta di un'esperienza cooperativa, questa volta ambientata in un futuro, ma con un po' di magia e tanta fantasia e varietà. Come sempre i due personaggi dovranno collaborare per avanzare nell'avventura e scoprire tutto quello che riserva loro il creatore di It Takes Two, tra citazione alle serie di videogiochi più famose di sempre e trovate di gameplay davvero particolari.

Split Fiction arriverà nel 2025, in un paio di mesi, circa.

Killing Floor 3 Killing Floor 3 arriva a sopresa portando il suo carico di violenza, azione e adrenalina in prima persona. Ai TGA abbiamo visto per la prima volta uno stralcio di gameplay che ha mostrato un livello grafico già piuttosto impressionante.

Steel Hunters Il nuovo gioco di Wargaming sotituisce tank e navi con giganteschi mech, anche dalle forme animalesche. Tecnicamente spettacolare, Steel Hunters sembra già avere le carte in regola per conquistare i giocatori in cerca di sfide online. La beta di Steel Hunters è disponibile su PC in queste ore.

The Long Dark 2: Blackfrost In un mondo post apocalittico avvolto dal freddo un gruppo di persone deve sopravvivere. Il gioco sembra un The Last of Us con uno stile più cartoon, ma le atmosfere di The Long Dark 2: Blackfrost sembrano le medesime. Il gioco arriverà in early access nel 2026.

Borderlands 4 Randy Pitchford sale sul palco dei TGA per presentare il nuovo capitolo di Borderlands. Il nuovo capitolo non si allontana come stile di gameplay dai precedenti, anche se mette in mostra uno stile grafico più maturo e dark, con mostri di varia natura pronti ad invadere Pandora.

Il cast di eroi sembra come sempre variegato e sopra le righe, Claptrap è presente, la coop a 4 anche, così come le situazioni davvero folli, con armi, nemici di varia natura e una storia che farà da collante al tutto. Borderlands 4 arriverà nel 2025.

Tekken 8, Splitgate 2 e Mecha Break Final Fantasy 16 e Tekken 8 si lanciano il guanto di sfida sul palco dei TGA: Clive Rosefield arriverà nel picchiaduro di Bandai Namco la prossima settimana. Poi è il turno di un nuovo trailer di Splitgate 2, in arrivo nel 2025, e di Mecha Break, anche lui previsto per la primavera del 2025. Infine arriva il momento per un tributo musicale alla seconda stagione di Arcane.

New Virtua Fighter Project Il nuovo gioco dei Ryu Ga Gotoku si mostra ai TGA. L'impatto grafico sembra superiore agli ultimi capitolo, così come l'altmosfera è compraltamente differente: anche perchè si tratta del nuovo Virtua Fighter! Sega ha sfruttato questa occasione per annunciare la diretta con la quale rilanceranno la serie, questa vlta affidata allo studio divenuto famoso per i Lika a Dragon/Yakuza.

Project Century Quello che sembra un filmato d'epoca, del 1915 oer la precisione, introduce il nuovo gioco. Tra risse, jazz e una particolare ambientazione, facciamo la conoscenza del nuovo Yakuza dello studio Ryu Ga Gotoku: Project Century. Sembra la formula classica dello stuido riportata agli inizi del secolo scorso, per un mix davvero unico.

Turok Origins Hideo Kojima arriva per complimentarsi col suo amico Geoff per i dieci anni dei The Game Awards, ma soprattutto per presentare il premio di Best Game Direction. Sfortunatamente non è tempo per un qualche annuncio da parte del leggendario game designer, che ha lasciato il posto al nuovo trailer di Turok Origins, il reboot di uno dei più celebri sparatutto in prima persona, contro dinosauri, di qualche decennio fa.

Helldivers II Helldivers 2 presenta ai TGA 2024 la nuova fazione di nemici in arrivo per combattere la democrazia e la Super terra. Si tratta degli Illuminati, una popolazione di guerrieri in grado di scatenare orde di quelli che sembrano non morti. Per fortuna gli Helldivers sono equipaggiati per combattere questa nuova minaccia con nuovi mezzi, armi e stratagemmi.

Omens of Tyranny è disponibile adesso come aggiornamento gratuito per tutti.

Warframe 1999 Digital Extremes ha annunciato che il nuovo update di Warframe arriverà domani per tutte le piattaforme sulle quali il suo MMO/shooter è disponibile. Tra motociclette, nuovi nemici e ovviamente nuove battaglie, queto update punta a continuare la storia di questo gioco che 12 anni dopo il lancio continua ad espandersi e stupire.

Palworld Palworld continua ad espandersi ed aggiornarsi con nuovi nemici, funzionalità e avventure. Ai TGA sono stati mostrati i nuovi Pal, così come alcune delle novità del prossimo grande aggiornamento di gioco, chiamato Feybreak, in arrivo il 23 dicembre.

Onimusha: Way of the Sword Dopo il trailer di Wuthering Waves e del Game Pass, si arriva ad un nuovo trailer ambientato nel Giappone feudale, dove gli siriti si aggirano indisturbati, catturati poi da un guerriero ninja, il protagonista del nuovo Onimusha. Si tratta di un action in 3D all'arma bianca nel quale affrontare mostruosità di varia natura grazie alla propria katana e alla magia. Onimusha: Way of the Sword arriverà nel 2026.

The First Berserker Kazan Il primo trailer di The First Berserker Kazan mostra l'azione di questo atteso action RPG di DNF Universe. Si tratta di un action dai tratti sovrannaturali, ambientato in un universo di fantasia piuttosto oscuro nel quale un guerriro berserk si trova ad affrontare creature infernali, da combattere senza preoccuparsi di difese e ferite.

Non mancano giganteschi boss, dungeon da esplorare e tesori da trovare. La sconfitta non è un'opzione, si riprenderà sempre a combattere. The First Berserker Kazan arriva il 27 marzo 2025.

Dungeon Fighter: Arad Nexon presenta un action RPG per Steam, console e mobile molto colorato e giovanile, ricco di waifu, città medioevaleggianti e personaggi stilosi, pettinati all'ultima moda. Non mancano navi volati, alianti, magie e jet sky. Dungeon Fighter: Arad sembra un prodotto pensato per tutti gli amanti di Genshin Impact e simili.

Dying Light: The Beast Dying Light: The Beast arriverà la prossima estate e ai TGA ha mostrato un nuovo trailer di questa nuova esperienza stand alone ambientata nell'universo di Techland. In questo caso facciamo la conoscenza del supercattivo, ma anche del protagonista, sfuggito ad un laboratorio dove hanno sperimentato su di lui una nuova sostanza in grado di trasformarlo nella bestia.

Per il resto l'esperienza sembra quella canonica, a metà strada tra il gioco di sopravvivenza e lo sparatutto, con una spruzzata di parkour.

Stage Fright Dopo un inquietante intermezzo a tema Squid Game per lanciare Unleashed, il gioco di stile Fall Guys che sarà lanciato il 17 dicembre da Netflix Games in contemporanea con la seconda stagione della sua serie campione di incassi, sale sul palco Snoop Dogg per presentare il Best Ongoing Game: Helldivers II. Si passa al nuovo gioco dei creatori di Overcooked, caratterizzato dal loro stile divertente e colorato e dal gameplay cooperativo, questa volta a base di mostri: Stage Fright.

Game of Thrones King Roads HBO e Netmarble presentano il nuovo action RPG basato sull'universo di Game of Thrones. Sarete un guardiano della notte in servizio al nord, ma presto dovrete viaggiare per i sette regni e conoscere i principali personaggi della serie televisiva, come Varys, Jon Snow o Cersei... ma anche i draghi, i giganti e i non morti. Game of Thrones King Roads arriverà nel 2025.

Solo Leveling Arise Uno spettacolare trailer di Solo Leveling Arise presenta questo interessantissimo progetto, perlomeno osservando le premesse e lo stile grafico, anime, ma adulto e violento. Arise è il nuovo episodio in arrivo a breve.

Screamer Milestone presenta il suo nuovo gioco di corse arcade su 4 ruote: Screamer! Si tratta del rilancio del suo primo successo riproposto con una grafica da urlo e una spruzzata di anime. Il gioco arriverà nel 2026.

The Last of Us Parte 2Remastered The Last of Us Parte 2 Remastered arriverà anche su PC il prossimo 3 aprile e per l'occasione Sony porta qualche scena del capolavoro di Naughty Dog sul palco dei TGA. Varrà la pena recuperare questa edizione per sfruttare appieno tutte le nuove tecnologie disponibili su Personal Computer?

Den of Wolves 10 Chambers, i preatori di PayDay e GTFO, presentano il nuovo trailer di Den of Wolves. Si tratta di un heist game ambientato in un universo distopico realizzato con un incredibile livello di dettaglio e di fantasia, nel quale le megacorporazioni si sono impossessate di un'isola dove vige la legge del più forte. Se volete maggiori dettagli sulle novità, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Den of Wolves.

Sonic Racing: CrossWorlds Hoyoverse porta le novità di Zenless Zone Zero e Genshin Impact sul palco dei TGA, mentre Snoop Dogg la sua ultima canzone. Poi si passa a Sonic Racing: CrossWorlds, il nuovo gioco di corse arcade di Sonic in arrivo nel 2025.

Mafia The Old Country Nuovi filmati di Mafia The Old Country ci riportano nella Sicilia di inizio 1900, nella città di San Celeste dove la storia della famiglia mafiosa protagonista dei primi capitoli affonda le sue radici, tra tradizioni fraintese, sparatorie, questioni di onore e tutti gli stereotipi che solitamente si collegano all'immaginario di Cosa Nostra.

Infinity Nikki Se volete atmosfere colorate, agresti, musiche orecchiabili, bolle, arcobaleni e un mondo caramelloso, Infinity Nikki è il gioco che fa per voi: il nuovo trailer dei TGA è qui a domostrarlo.

Dispatch Un trailer molto cartoonesco introduce Dispatch il nuovo gioco narrativo al quale ha lavorato Aaron Paul. Si tratta dell'ultima fatica del team che ha creato The Wolf Among Us, tanto per intenderci. Il gioco arriverà nel 2025.

Okami sequel Sam Lake presenta il gioco che ha vinto il premio come Best Narrative, Metaphor: ReFantanzio, mentre Capcom annuncia che Okami avrà un seguito in uno futuro prossimo con Hideki Kamiya come director. lo storico sviluppatore ha ricreato i Clover(s) per l'occasione.

Crimson Desert Pearl Abyss ha portato Crimson Desert sul palco, il nuovo Open-World Action Adventure in arrivo nel 2025. Battaglie campali, mostri giganteschi e tanta avventura sembrano le componenti chiave di questo progetto.

Intergalactic: The Heretic Prophet Un nuovo mondo, un videogioco creato in segreto è l'ultimo gioco presentato oggi. Si parte dallo spazio, dove vediamo una luna spezzata e una nave marchiata Porsche. Poi una donna che si rasa la testa e vede un anime, prima di cercare il telecomando. Un'altra donna, questa volta con una benda sull'occhio in stile pirata, sta effettuando una videochiamata per assegnare una taglia alla ragazza: deve trovare uno dei conque assi. Su di un vecchio lettore CD di Sony la protagonista cambia la musica che fa da colonna sonora al tutto. Poi arriva l'ufficialità: si tratta del nuovo gioco di Naughty Dog. Intergalactic: The Heretic Prophet sembra un action in terza persona all'arma bianca con una forte componente narrativa. Al timone c'è Neil Druckmann, mentre le musiche sono firmate da Trent Reznor: le premesse sono quindi incredibili.