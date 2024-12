I Game Awards 2024 hanno bruciato non solo gli Oscar, ma anche il Super Bowl per numero di spettatori

A sottolineare il dato è stato l'ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aimé , che ne ha approfittato per fare i complimenti a Keighley, il patron della manifestazione di cui è notoriamente un amico.

Il successo dei Game Awards 2024 è stato enorme . Stiamo parlando dell'evento del mondo dell'intrattenimento USA più seguito di sempre, che con i suoi 154 milioni di spettatori non solo ha superato gli Oscar, che ormai guarda da una distanza siderale e che di loro sono in calo da anni, ma ha anche bruciato il Super Bowl con i suoi 123,7 milioni di spettatori dell'edizione 2024.

Nessuna competizione in USA

"I Game Awards sono il più grande evento globale del mondo dell'intrattenimento della nostra epoca," ha scritto Fils-Aimé, per poi sottolineare "incredibilmente più grande del Super Bowl dell'NFL. Ben fatto Geoff Keighley."

In realtà, se questo è vero per gli eventi prettamente USA, non lo è sul piano globale. Ad esempio la finale della Coppa del mondo di calcio, giocata al Lusail Stadium in Qatar nel 2022 tra i campioni uscenti della Francia e l'Argentina, è stata seguita da 1,5 miliardi di persone, che non vi sfuggirà ma sono molte di più dei 154 milioni che hanno seguito i TGA. Nondimeno parliamo di numeri stratosferici per l'evento di Keighley, oltretutto in continua crescita anno sopo anno, come sottolineato dal grafico realizzato dalla compagnia di analisi Nielsen e pubblicato da Fill-Aimé nel suo post.

Da ciò si capisce come mai i TGA siano diventati teatro di annunci importantissimi come quello di Intergalactic, il nuovo gioco di Naughty Dog, o quello di The Witcher 4.