I primi PC con GeForce RTX 5090 e RTX 5080 di Acer costano un occhio della testa

Nvidia non ha ancora annunciato le GPU della famiglia RTX 50XX , ma ormai le informazioni in merito sono tante e diffuse e non ha più molto senso parlarne in forma ipotetica. Per dire, nelle scorse ore sono apparsi i primi PC che montano le GPU GeForce RTX 5090 e RTX 5080 , con tanto di prezzi per il consumatore e caratteristiche tecniche. Si tratta di due Predator di Acer della linea Orion 7000, due computer high end che costano un occhio della testa e montano le schede RTX prodotte da Acer. È pleonastico dire che non sono ancora state annunciate, visto che Nvidia presenterà con tutta probabilità le sue nuove GPU al CES di inizio gennaio.

Potenti e costose

Quindi abbiamo un modello equipaggiato con un Core Ultra 9 28kK, 128GB di RAM DDR 5, un SSD da 2TB e una scheda RTX 5090 da 32 GB che costa la bellezza di 5.999 euro. L'altro modello monta un Core Ultra 7 265KF, 32 GB di RMA DDR5, un SSD da 1TB e una RTX 5080 da 16 GB e costa 3.499 euro.

Uno dei computer di Acer

Parliamo quindi di due macchine estremamente potenti, come potete capire facilmente anche solo dalla quantità di RAM che montano. In particolare il primo è un piccolo mostro, pensato per un'utenza facoltosa. La differenza di prezzo mostra anche che la GeForce RTX 5090 non è stata pensata come una scheda per tutti e gioca in una categoria tutta sua, come faceva la RTX 4090.

Va specificato che nel frattempo le pagine dei due computer sono state rimosse e che i prezzi potrebbero essere non ancora definitivi. Detto questo, ci sono diverse fughe di notizie che puntano nella stessa direzione. Quindi, è giusto attendere le conferme ufficiali del caso, ma allo stesso tempo possiamo usare queste informazioni per farci un'idea di ciò che sarà presto svelato.

Certi prezzi legati alle soluzioni di Nvidia fanno anche capire il motivo del successo iniziale delle nuove GPU Battlemage Arc B580 di Intel, decisamente più abbordabili, nonostante garantiscano delle ottime prestazioni sui sistemi più diffusi.