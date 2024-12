Annunciato l'arrivo della versione alpha di Space Engineers 2, prima di quanto pensiate

Keen Games ha annunciato Space Engineers 2 , seguito di un amatissimo sandbox spaziale, che uscirà in accesso anticipato il 27 gennaio 2025 su Steam. Come l'originale mescolerà sistemi survival con altri di costruzione delle astronavi e delle basi spaziali, il tutto mosso da un nuovo motore grafico , il VRAGE3 engine, che garantisce una maggiore precisione in fase di assemblaggio, con i giocatori che potranno realizzare opere ancora più dettagliate di quelle possibili nel primo capitolo.

Uno studio con esperienza

La versione alpha di Space Engineers 2 permetterà di giocare con la modalità Creativa, che consente ai giocatori di costruire come vogliono. Si parla di un sistema a griglia di 25cm con nuovi strumenti, come la calamità sulla griglia, la possibilità di verniciare navi e basi come si vuole e tanti altri ancora, in modo da avere il controllo completo su ciò che si sta facendo.

L'esperienza di Keen Games nella gestione dell'accesso anticipato è nota, visto come ha portato avanti il primo Space Engineers, facendolo crescere con anni di supporto e aggiornamenti, guidati dalla comunità. Lo si vede anche dal calendario di Space Engineers 2, già fitto di novità che arriveranno post lancio.

VS 1.1: Workshop UGC (Mod.io) - Condividi le tue creazioni con altri giocatori

VS 1.2: Meccaniche migliorate e perfezionamenti all'interfaccia

VS 1.5: Modding - VRAGE HUB, VRAGE Editor

VS 2: Pianeti e sopravvivenza - Esplora pianeti e il nostro nuovo Sistema di Almagesto. Sfrutta nuovi strumenti come la costruzione tramite zaino e la costruzione tramite proiezione, vivendo un sistema di progressione migliorato e affrontando sfide coinvolgenti.

VS 3: Acqua : - L'acqua volumetrica su scala planetaria trasforma il gameplay. Progetta e costruisci attraversando oceani, fiumi e laghi. Realizza barche e sottomarini per l'esplorazione subacquea.

: - L'acqua volumetrica su scala planetaria trasforma il gameplay. Progetta e costruisci attraversando oceani, fiumi e laghi. Realizza barche e sottomarini per l'esplorazione subacquea. Altre novità in arrivo - Abbiamo entusiasmanti piani per ulteriori Vertical Slices che espanderanno le meccaniche principali, introdurranno nuove funzionalità e porteranno alla versione completa di Space Engineers 2. All'orizzonte: multiplayer, NPC, una campagna narrativa e molto altro.

Attualmente Space Engineers 2 è già prenotabile su Steam, dove è possibile acquistare la versione base per 28,99 euro o il bundle della cosiddetta Pioneer Edition per 43,78 euro.

Se vi interessa, ci sono già anche i requisiti di sistema ufficiali: