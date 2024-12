Hermione nel cosplay di alittleandroid è stupenda con l'abito del Ballo del ceppo da Harry Potter 4

Dicembre è nel pieno e Yule è alle porte. Per gli appassionati di Harry Potter è il momento perfetto per organizzare il proprio Ballo del ceppo e certamente anche i cosplayer non hanno perso questa occasione. Possiamo ad esempio vedere alittleandroid che ha proposto i proprio cosplay di Hermione con l'abito rosa da Harry Potter e il Calice di Fuoco.

Hermione Granger è una nata babbana (ovvero da una famiglia di persone senza poteri magici) che diventa rapidamente una delle migliori amiche di Harry e Ron. La ragazza è una grande studiosa, esperta di magia ed è molto intelligente, rivelandosi un grande aiuto per entrambi i ragazzi nel corso delle mille avventure che hanno tutte assieme.