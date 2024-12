Hermione da Harry Potter nel cosplay realizzato da yuuka._.cosplay ci conquista con una pozione

Ricordiamo che Hermione è uno dei personaggi principali di Harry Potter, amica del mago titolare e grande studiosa. Nel corso della serie è amica, voce della ragione, spesso deus ex machina di situazioni difficili grazie all'incantesimo giusto o l'informazione più pertinente.

Il cosplay di Hermione realizzato da yuuka._.cosplay

yuuka._.cosplay ci propone una versione molto specifica di Hermione, che potete vedere nel post di Instagram qui sotto, ovvero mentre è intenta a creare una pozione per una lezione di Piton (o di Lumacorno, se preferite). Chissà cosa sta preparando: non certo una pozione d'amore, visto che non sarebbe etico, ma certamente sarà riuscita nel proprio intento visto che è una abile pozionista.

