Il doppiatore di Geralt in The Witcher è stato "schiaffeggiato" da CD Projekt RED per le sue affermazioni

Be', CD Projekt RED non è affatto contenta che abbia condiviso queste informazioni, perché in realtà loro non hanno svelato nulla a riguardo.

Sembra che Doug Cockle, la voce inglese di Geralt nella serie The Witcher , sia finito in un mare di guai per dei commenti sul gioco fatti ad agosto. Cockle aveva affermato che il vecchio protagonista sarebbe stato "parte del prossimo gioco", ma che la storia non sarebbe stata "su di lui questa volta".

Le parole del doppiatore di Geralt

In precedenza Cockle aveva lasciato intendere che Geralt sarebbe tornato anche solo in misura minore nel prossimo capitolo, come detto, ma ora ha fatto marcia indietro e l'attore - durante il MCM Comic Con di Birmingham - afferma di non sapere nulla sulla sorte del Lupo Bianco.

Geralt è sempre felice di vederti

"Sono andato online e ho detto qualcosa a riguardo, poi sono stato schiaffeggiato da CD Projekt perché non so quanto sia vero. Mi sono basato su una voce di corridoio; pensavo di aver visto qualcuno di CD Projekt dire che Geralt sarebbe stato presente in The Witcher 4, ma non sarebbe stato il personaggio principale. Ora non so se sia vero, perché sono venuti da me e hanno detto: "Non abbiamo detto niente, non dire niente!".

Ovviamente non significa che non sia la verità, ma semplicemente non vi è l'ufficialità e il doppiatore non dovrebbe condividere con sicurezza informazioni non ufficialità, visto che - giustamente - le persone considererebbero le sue parole come credibili, visto che è legato agli autori del videogioco.

Vi segnaliamo infine una curiosità, in The Witcher 3 Geralt viaggiava fino a Night City di Cyberpunk 2077, in una prima versione del gioco.