Nintendo Music si aggiorna e introduce 32 nuove tracce musicali, la lista completa

Nintendo Music è il servizio di streaming musicale esclusivo per gli abbonati a Nintendo Switch Online e include tutta una serie di tracce musicali provenienti da vari videogiochi della grande N. Ora, con un nuovo aggiornamento, la lista è stata ampliata.

Per la precisione parliamo di 32 nuove tracce musicali per un totale di 36 minuti, provenienti dal videogioco Wave Race 64 pubblicato nel 1996 su Nintendo 64. Alcune tracce, inoltre, sono disponibili in due versioni (del '96 e del '97). Come sempre, potrete ascoltare questa canzoni tramite l'app di Nintendo Music, fintanto che siete abbonati.