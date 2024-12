Gli autori di Donkey Kong Country commentano l'area a tema del Super Nintendo World e l'idea di un nuovo gioco

Come saprete, Nintendo sta per aprire l'area tematica dedicata a Donkey Kong Country presso il Super Nintendo World. Quale occasione migliore quindi per sentire cosa pensano gli autori originali di Donkey Kong Country. Il team originale ha infatti parlato con VGC e ha espresso i propri pensieri.

Durante la chiacchierata, l'artista Steve Mayles, che ha contribuito alla co-fondazione di Playtonic Games (Yooka-Laylee) e alla creazione della famiglia Kong, ha ammesso che gli piacerebbe "molto" lavorare a un altro gioco di DKC. Sono passati "30 anni" da quando ha lavorato alla versione originale. Ha inoltre dichiarato di essere felice di vedere che i personaggi da lui creati vengono "amati dopo tutto questo tempo".