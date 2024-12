Avengers: Doomsday vedrà il ritorno di Chris Evans, attore di Captain America, ma in che ruolo?

Non abbiamo conferma ufficiale della questione, ma la fonte è credibile.

Non sono Robert Downey Jr. tornerà nel Marvel Cinematic Universe in Avengers: Doomsday - precisamente nei panni di Dr. Doom (o Dottor Destino, se preferite) - ma anche un altro grande attore della serie riapparirà. Almeno secondo The Wrap che segnala che Chris Evans - che ha interpretato Captain America per vari film - è nuovamente parte del pacchetto.

Chris Evans chi interpreterà? (SPOILER)

Ovviamente resta da vedere chi è il personaggio interpretato da Chris Evans. Per anni è stato Captain America, ma alla fine di Avengers: Endgame l'eroe viaggia nel tempo e decide di farvi una vita nel passato. Lo rivediamo da vecchio e ci dice chiaro e tondo che non dobbiamo aspettarci di scoprire cosa è accaduto nel dettaglio in questa sua vita alternativa.

Abbiamo già un Captain America nell'MCU, Sam Wilson

Il ruolo di Captain America è inoltre già preso dal suo amico, Sam Wilson (interpretato da Anthony Mackie), quindi pare difficile che facciano rispuntare Evans con lo scopo di rimetterlo nei panni di tale personaggio, certamente non in modo definitivo.

Ricordiamo poi che Evans è in realtà già tornato nell'MCU in Deadpool & Wolverine, precisamente nei panni della Torcia Umana dei Fantastici 4 della Fox, da lui interpretata in passato. La Torcia Umana però dura pochi istanti nel film, visto che viene eliminata da Cassandra Nova.

Visto però che la trama del mondo Marvel ruota attorno ai multiversi e che Downey Jr. tornerà nei panni di un personaggio completamente nuovo, non è impossibile che Evans interpreterà qualcuno di ancora non presentato a schermo. Non ci resta che attendere e scoprirlo.

Segnaliamo infine che vari personaggi appena citati sono presenti in Marvel Rivals: voi ci state già giocando?