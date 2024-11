Deadpool & Wolverine ha tagliato una battuta molto volgare legata alle parti basse di Topolino

Nello specifico, è stato scoperto che è stata tagliata una battuta legata a Topolino e Magneto . Per darvi più dettagli, però, dovremo darvi un po' di contesto svelando una parte avanzata del film: se ancora non l'avete visto e se non volete alcun tipo di anticipazione, vi suggeriamo di non proseguire.

La battuta su Topolino e Magneto in Deadpool & Wolverine (SPOILER)

La scena in questione è quella in cui Deadpool si risveglia nel rifugio degli eroi della Fox, nel Vuoto. I membri del team appaiono e poi nell'ombra si vede il quarto. Visto che non è chiaro chi sia, il personaggio chiede se si tratta di Magneto.

Wolverine, Dogpool e Deadpool

A quel punto, Blade dice a Deadpool che Magneto è morto. Deadpool dice quindi: "Come, non possiamo nemmeno permetterci un X-Man extra? Disney è veramente tirchia. Faccio fatica a respirare per colpa del cazzo di Topolino che ho in gola."

Va detto che comprendiamo perché Disney abbia deciso di bloccare questa battuta. Topolino è la mascotte della compagnia ed è un personaggio adatto a tutte le età: non può essere ufficialmente associato a una immagine di questo tipo.

