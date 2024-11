A quanto pare la serie Honor 300 avrà un modello Ultra con un super zoom e Snapdragon 8 Elite

I render trapelati nelle scorse ore mostrano un design elegante e raffinato, disponibile in due varianti di colore: "Flower White" e "Charcoal Black". Il materiale promozionale, inoltre, suggerisce che l'Honor 300 Ultra punterà molto sull'intelligenza artificiale, in particolare per migliorare le foto scattate in viaggio.

Honor 300 Ultra, un modello inedito

L'introduzione di un modello Ultra rappresenta una novità assoluta per questa gamma di dispositivi, che finora si era concentrata sulla fascia medio-alta del mercato. Con l'Honor 300 Ultra, l'azienda cinese sembra voler sfidare i flagship dei principali competitor, offrendo specifiche tecniche di alto livello e funzionalità innovative. A conferma di questa ambizione, si vocifera che l'Honor 300 Ultra sarà equipaggiato con un chip Snapdragon 8 Elite, una versione potenziata dello Snapdragon 8 Gen 3. Questa informazione, tuttavia, non è stata ancora confermata ufficialmente.

I risultati di Honor 300 Pro su Geekbench

Nel frattempo, il modello Pro è stato avvistato su Geekbench, la popolare piattaforma di benchmark. I risultati dei test suggeriscono che il dispositivo monterà una versione leggermente depotenziata dello Snapdragon 8 Gen 3, con una frequenza di clock massima di 3,05 GHz. Non è chiaro se si tratti di una scelta definitiva o se Honor stia semplicemente testando diverse modalità di risparmio energetico.

Ne dovremo comunque sapere di più a breve. La data dell'evento di presentazione della serie Honor 300 è previsto per il 2 dicembre in Cina. Al momento, non ci sono informazioni ufficiali sulla disponibilità dei dispositivi nel resto del mondo. Tuttavia è probabile che Honor decida di commercializzare la nuova gamma anche a livello internazionale, come già accaduto per i modelli precedenti.

Voi che cosa ne pensate dei nuovi modelli Honor? Diteci la vostra nei commenti qua sotto, mentre anche Samsung si prepara a presentare i nuovi top di gamma, con nuove immagini di Samsung Galaxy S25 Ultra e della nuova interfaccia One UI 7 già trapelate online.