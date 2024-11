Arrivano nuove immagini di Samsung Galaxy S25 Ultra e la nuova interfaccia One UI 7

Un video pubblicato su YouTube da MBernardK mostra infatti la parte inferiore del Galaxy S25 Ultra. Si possono notare la porta USB-C, l'alloggiamento per la SIM, lo speaker e l'immancabile S Pen.

L'arrivo di Galaxy S25 Ultra si fa sempre più vicino e, mentre Samsung non sembra voler dire nulla sul prossimo evento di presentazione, continuano a emergere leak e anticipazioni. Tanto che le ultime fotto hanno rivelato nuovi dettagli sul design e sul software del prossimo flagship coreano.

S25 Ultra e One UI 7

Le immagini offrono anche un primo sguardo alla nuova interfaccia One UI 7, con una rinnovata schermata home, nuove icone e una modalità dark ridisegnata Questi dettagli confermano quanto trapelato in precedenza, soprattutto nel video trapelato che evidenzia le curve del dispositivo.

Se le indiscrezioni saranno confermate, il Galaxy S25 Ultra si preannuncia come uno smartphone top di gamma con un processore potente, con probabilmente un chip Snapdragon unico per tutta la serie e un software rinnovato, visto che One UI 7 introdurrà nuove funzionalità e un'esperienza utente migliorata.

L'annuncio, poi, sembra molto vicino, dato che molteplici voci insistino sul fatto che la data di uscita di Samsung Galaxy S25 non cambia rispetto al passato.

Insomma, pare che dovremo attendere ancora poco. Voi intanto che aspettative avete verso S25? E quale nuovo top di gamma aspettate di più nel 2025? Diteci la vostra nei commenti qua sotto, e magari date un'occhiata alla nostra recensione del primo smartphone non Snapdragon 8 Elite.