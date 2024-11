La data di uscita di Samsung Galaxy S25 non cambia: ecco quando esce secondo l'ultima previsione

L'attesa per la serie Samsung Galaxy S25 è palpabile nella comunità tech. Nelle ultime settimane le indiscrezioni e le speculazioni si susseguono, alimentando le aspettative degli utenti sulle novità che la nuova gamma di smartphone potrebbe offrire. L'informazione più attesa di tutte, però, è come spesso accade la data di uscita dei nuovi smartphone.

Tutto quello che "sappiamo" su Samsung Galaxy S25

La data di uscita indicata da Jamber è mercoledì 22 gennaio 2025. Una previsione che ricalca alla perfezione la timeline della serie S24: penultimo mercoledì del mese, ovvero 24 gennaio 2024, con prevendite aperte dal 17 gennaio, giorno della presentazione al Galaxy Unpacked 2024. Considerando poi che il colosso tech generalmente sceglie gennaio o febbraio per la distribuzione della serie S, l'indiscrezione di Jamber sembra plausibile.

Il tweet di Max Jamber

Tuttavia, in attesa di una conferma ufficiale da parte di Samsung, è bene mantenere un atteggiamento prudente. Anche alla luce del sondaggio citato in apertura, che farebbe pensare a un anticipo addirittura di quasi un mese.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le indiscrezioni non si limitano però alla data di uscita. Alcuni rumor indicano che Samsung Galaxy S25 presenterà probabilmente un chip unico per tutta la serie, ovvero Snapdragon 8 Elite con capacità di intelligenza artificiale potenziate. Si parla anche di una versione Galaxy S25 Slim, che dovrebbe essere distribuita successivamente per sfidare il futuro iPhone 17 Air. Un leak ha svelato poi le possibili colorazioni di Samsung Galaxy S25, che saranno sette o otto a seconda del modello, con alcune come di consueto esclusive del sito web ufficiale di Samsung. Con l'avvicinarsi della data di uscita, è probabile che emergano ulteriori dettagli sulle caratteristiche e le funzionalità della serie Galaxy S25. Voi che cosa ne pensate? Cosa vi aspettate dai nuovi Samsung Galaxy S25? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.