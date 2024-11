Samsung progetta una versione ultra-sottile del Galaxy S25 per sfidare il futuro iPhone 17 Air

Secondo recenti notizie dalla Corea del Sud e dal registro globale della GSMA, Samsung potrebbe introdurre un modello sottile del suo Galaxy S25 nella prima metà del 2025, una mossa strategica pensata per anticipare l'iPhone 17 "Air" di Apple. Le anticipazioni parlano di un possibile lancio tra aprile e giugno, poco prima dell'atteso debutto del nuovo dispositivo di Cupertino, previsto per settembre 2025. Il Galaxy S25 ultracompatto, identificato come SM-S937U, potrebbe segnare un nuovo corso per Samsung, che ambisce a rinnovare l'interesse del mercato in una fase di rallentamento della domanda.

Prosegue la rivalità La strategia di Samsung, però, non è del tutto inedita. L'azienda aveva già esplorato design sottili con il Galaxy Alpha nel 2014, dotato di uno spessore di soli 6,7 mm rispetto agli 8,1 mm del Galaxy S5. Tuttavia, questa nuova versione del Galaxy S25 rappresenterebbe un ritorno a quel concetto, questa volta con una tecnologia più avanzata e una maggiore cura per la riduzione dello spessore senza compromessi su funzionalità e prestazioni. Samsung potrebbe decidere di non inserire questo modello nella linea principale Galaxy S25, ma di proporlo come una variante indipendente per non intaccare le vendite dei modelli principali. Samsung Galaxy S24 FE. Apple, dal canto suo, starebbe sviluppando una versione "Air" del futuro iPhone, pensata per un'utenza che apprezza dispositivi con design essenziale e pratico. Nonostante le voci discordanti, i rapporti più recenti suggeriscono che il nuovo modello avrà uno schermo da 6,6 pollici e sarà equipaggiato con un chip A19, oltre a un'isola dinamica e una singola fotocamera posteriore. La novità più significativa potrebbe essere l'inclusione di un modem 5G progettato direttamente da Apple.