Apple potrebbe aver trovato il fornitore per il display di iPhone 17 Air

iPhone 17 Air: collaborazione con Novatek?

Secondo alcune indiscrezioni recenti, Apple potrebbe aver già trovato il fornitore per il display di iPhone 17 Air. La compagnia designata sarebbe Novatek, azienda cinese di Taiwan, che nelle ultime settimane avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'inizio della produzione in massa dei suoi display con tecnologia OLED TDDI, prevista per il secondo trimestre del 2025. Tale periodo potrebbe dunque verosimilmente coincidere con il lancio dei nuovi iPhone, solitamente previsti entro il mese di settembre in tutto il mondo.

iPhone 17 Air (render non ufficiale)

In base a quanto sappiamo finora, il nuovo iPhone 17 Air potrebbe presentare un design ultrasottile grazie alla tecnologia proprietaria di Novatek, in linea con quanto abbiamo visto recentemente con il nuovo iPad Pro dotato di chip M4.