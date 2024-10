Dopo 35 anni, un giocatore ha finito Tetris su NES raggiungendo il leggendario "rebirth" per la prima volta

Nonostante si tratti di un gioco storico, che ha ormai 40 anni di vita, questo è un periodo particolarmente vivace per la community di Tetris, con alcuni risultati importanti che sono stati raggiunti proprio in questi giorni, tra i quali segnaliamo il fatto che un giocatore ha di fatto finito Tetris su NES raggiungendo il leggendario "rebirth", ovvero il riavvio dopo il livello 255, per la prima volta in 35 anni dall'uscita di questa versione.

Anche a causa delle numerose versioni uscite, ci sono diversi modi per "concludere" Tetris, cosa che peraltro un tempo si credeva impossibile in quanto il gioco è costruito in modo tale da diventare sempre più difficile e veloce con l'avanzare dei livelli.

Grazie alle nuove tecniche elaborate come l'"hypertapping" o il "rolling", molti giocatori sono però riusciti ad arrivare oltre i limiti che gli sviluppatori stessi pensavano fossero invalicabili, arrivando a livelli veramente inediti e di fatto raggiungendo, in certi casi, la fine del gioco.