Tetris: la difficilissima versione NES è stata finalmente sconfitta da un tredicenne eccezionale

In linea teorica la versione NES di Tetris può essere giocata all'infinito. In realtà recentemente è stata sconfitta da Blue Scuti, un tredicenne prodigio semifinalista del CTWC 2023 (Classic Tetris World Championship), che ha realizzato un'impresa mai riuscita prima, almeno pubblicamente.

L'impresa

Cosa ha fatto Blue Scuti? Semplicemente è riuscito a continuare a giocare fino al punto in cui il gioco si è bloccato, al livello 237, come visibile nel video qui sopra. Il blocco del gioco è stato battezzato "True Killscreen" dalla comunità, che precede l'"Original Killscreen", che avviene quando, raggiunto il livello 29, i blocchi iniziano a cadere a velocità doppia. Questo viene considerato il punto di arrivo dei giocatori non competitivi, perché per andare oltre c'è bisogno di usare tecniche particolari come l'hypertapping o il rolling.

In tutti i livelli sopra il 29°, i blocchi cadono alla stessa velocità e da anni i giocatori competitivi si sfidano a chi riesce ad arrivare più lontano. Alcuni speedrunner hanno scoperto anche alcune bizzarrie, come la paletta dei colori che impazzisce al livello 138.

Nel livello raggiunto da Blue Scuti succede altro, ossia un glitch che porta il gioco a leggere le istruzioni dalla RAM invece che dal codice, mandando il gioco in crash e creando il True Killscreen. Nel video sottostante viene spiegata un po' la mitologia nata intorno al Tetris per NES.

Se pensate che la comunità di Tetris per NES si fermerà qui, pensate davvero male, perché c'è chi sta già studiando un modo per evitare il crash e raggiungere il livello 255, che dovrebbe essere l'ultimo.