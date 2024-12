La versione NES di Tetris è in arrivo su Nintendo Switch Online, scoprite quando

Lanciata nel 1989, è una delle versioni più famose del gioco di Aleksej Leonidovič Pažitnov, più conosciuto come Alexey Pajitnov , nonché la più amata nei tornei ufficiali. Sicuramente la versione Game Boy è stata quella con la maggiore diffusione, grazie anche alla vendita in bundle con la console, ma quella NES è sopravvissuta nel tempo grazie ad alcuni trucchi che è possibile attuare per andare avanti quando la situazione sembra ormai ingestibile, come dimostrano i recenti record del mondo .

I Tetris per NES

Da notare che la versione NES di Tetris non è presente in forma giocabile nel documentario interattivo Tetris Forever, dove viene naturalmente citata, probabilmente proprio perché Nintendo ha deciso di lanciarla in autonomia per i suoi abbonati.

Da sottolineare anche un altro punto: questo non è ovviamente il Tetris di Tengen, pubblicato l'anno prima (1988), sempre su NES, per poi essere ritirato per questioni legali, raccontate nel film Tetris. Brevemente: Tengen aveva ottenuto una licenza di pubblicazione, poi scopertasi non valida per le versioni console, lì dove Nintendo aveva ottenuto la possibilità di pubblicare ufficialmente il gioco proprio su console. La casa di Mario vinse la causa, costringendo Tengen a ritirare la sua versione dal mercato.