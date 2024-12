Il coloratissimo trailer di lancio di Infinity Nikki ci ricorda il lancio imminente

L'editore Infold Games e lo studio di sviluppo Papergames hanno pubblicato il trailer di lancio di Infinity Nikki, disponibile dal 5 dicembre. Si tratta di un'avventura open world free-to-play piena di colori e di vestiti da indossare, pensata per trasmettere gioia e bellezza ai giocatori.

Un tempo, gli dèi vagavano per il mondo di Miraland e, sotto le loro benedizioni, i desideri fiorivano e prosperavano. Sono trascorsi mille anni dalla Caduta del Paradiso e, in questa terra abbandonata dagli dèi, i desideri ora si trasformano silenziosamente in disperazione. Ma un giorno, una ragazza di nome Nikki arriva in questo mondo, preannunciando miracoli.