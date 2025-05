Infinity Nikki ha reso l'ottenimento del Platino molto più facile

Un modo per avere un senso di "completezza" è puntare a ottenere tutti i Trofei/Obiettivi/Achievements e, nel caso di PlayStation, ottenere il Platino. Se anche a voi piace ottenere tutti i Trofei di un videogioco, sarete felici di sapere che un aggiornamento recente ha reso guadagnare il Platino in Infinity Nikki molto più facile.

Infinity Nikki è un free to play e come è tipico è pensato per andare avanti per sempre. Non c'è un momento in cui si può veramente dire di aver fatto tutto, visto che dietro l'angolo vi è sempre un nuovo aggiornamento con nuovi contenuti.

Il Platino di Infinity Nikki è ora più facile, ecco come

Prima di tutto, bisogna sapere in linea di massima quali sono i trofei di Infinity Nikki. Vi sono quelli legati alla storia, così come a vari elementi di completamento di sfide o di ottenimento di collezionabili. Alcuni richiedono molte ore, ma non si tratta di nulla di particolarmente diverso rispetto a qualsiasi altro videogioco a mappa aperta.

Il "problema" di Infinity Nikki era un Trofeo specifico, che chiedeva di ottenere 100 Eureka Iridescenti. In breve, gli Eureka sono degli equipaggiamenti con statistiche e sono disponibili in tre diversi gradi: il "5 Stelle" è quello migliore e ha anche una particolarità, una volta potenziato può diventare di colore "Iridescente", mentre i gradi inferiori hanno solo colori standard. Si tratta solo di una differenza estetica e non serve averne di Iridescenti per avanzare nel gioco.

Il punto però è che l'ottenimento di un Iridescente è casuale e le probabilità - prima dell'aggiornamento - erano veramente basse. Inoltre, la richiesta era di 100 unità. Per potenziare un Eureka è necessario prima ottenerli completando delle sfide con limiti quotidiani e poi avere materiali da consumare e denaro (Pietrestelle) a sufficienza. In breve, era necessario spendere una gran quantità di risorse in-game e tempo per ottenere tutto quello di cui si ha bisogno.

A questo punto forse avete capito il problema. Basse possibilità di ottenimento, elevata richiesta e alto numero di risorse necessarie. Anche dedicandosi completamente a tale obiettivo, avrebbe richiesto molto tempo. Non a caso su PlayStation, anche dopo mesi, il Platino aveva uno 0,0% di ottenimento. Ora, però, Infinity Nikki ha cambiato il tutto, riducendo a solo 10 unità la richiesta e aumentando la probabilità di ottenimento dell'Iridescente; rapidamente la percentuale di ottenimento del Trofeo è passata allo 0.1%.

Ci vorranno comunque una buona quantità di risorse per arrivare a 10 Eureka Iridescenti, ma ora è qualcosa di gestibile. Diteci, avete tentato di ottenere il Platino o per ora non avete questa priorità?