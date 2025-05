I trailer di Destiny 2 L'Anno della Profezia e sull'espansione a tema Star Wars

Tutte le informazioni su L'Anno della Profezia di Destiny 2

Destiny 2 proporrà nel corso dell'anno due espansioni. La prima arriverà il 15 luglio e si chiamerà I Confini del Destino. La seconda invece arriverà il 2 dicembre e si chiama I Ribelli. Queste espansioni sono un po' più grandi I Signori del Ferro del primo capitolo e saranno supportate da aggiornamenti gratuiti.

I Confini del Destino è legato ai Nove, una razza misteriosa di essere primordiali. I Ribelli, invece, è una espansione a tema Star Wars, con elementi presi dall'iconico franchise sci-fi di Lucasfilm.

Bungie spiega che i Nove sono esseri indipendenti, non un collettivo. Alcuni Nove in passato si sono dimostrati malvagi, ma i giocatori potranno trovare tra tali ranghi anche degli alleati sebbene dal loro punto di vista i Guardiano siano in pratica degli insetti. I Confini del Destino vuole rispondere alla domanda: "Siamo legati dal destino?" e introdurre "una nuova minaccia proveniente da un tempo precedente a quello noto ai Guardiani di Sol", ovvero il sistema principale nel quale Destiny è ambientato.

I Confini del Destino ci porta a Kepler, che è "ispirata alle sfide di risoluzione di enigmi ed esplorazione dei dungeon di Destiny 2 e a un design che incoraggia l'esplorazione accurata, punta sul senso di mistero e sul senso di scoperta".

L'intera ambientazione sembra ruotare attorno a una nuova meccanica chiamata "materia oscura". È possibile utilizzare la materia oscura come carburante per una serie di abilità, tra cui un modo per "infilarsi in spazi stretti, saltare e sfrecciare sul terreno e diventare una forza di distruzione rotolante". C'è anche un Cannone Relocatore che può teletrasportarvi a distanze maggiori. Mattermorph, invece, combina la materia oscura con Strand per manipolare ulteriormente l'ambiente circostante.

I Confini del Destino di Destiny 2 proporrà una nuova campagna e un raid, con un pass di ricompense. Con la prenotazione si ottiene anche un Fantasma Esotico e un emblema. La Saga del Destino durerà anni: la fine di questa prima espansione vi "lascerà più domande che risposte".

Per quanto riguarda I Ribelli, le informazioni sono minori per ora, come è naturale visto che arriverà a fine anno. Introdurrà nuovi personaggi, attività "innovative" e "meccaniche di gioco evolute che mirano e sorprendere e deliziare i giocatori". Avremo modo di scoprire più dettagli a riguardo a settembre. Sappiamo però che LucasFilm Games sta collaborando per la realizzazione di I Ribelli.

Ci saranno anche degli aggiornamenti maggiori gratuiti. Uno di questi è Cenere & Ferro ed è previsto per il 9 settembre. Il successo è Ombre e Ordine, previsto per il 3 marzo 2026. Saranno delle dimensioni di Into the Light.

I cambiamenti più grossi sono inoltre stati già suggeriti. Ci sarà un totale rifacimento del sistema delle armature con più possibilità di creazione. Le armi riceveranno più gradi con statistiche migliorate. Inoltre vi saranno versioni cromatiche delle armi in ogni evento importante. Ci saranno anche dei "World Tier" in stile Diablo, con sfide via via più difficili e di conseguenza bottino migliore.

Ci sarà anche un poligono di tiro nella Torre per provare le armi e un nuovo Hub chiamato Portal per tutte le attività di Destiny, così da trovare rapidamente i contenuti più adatti a voi per ogni sessione di gioco.

Infine, l'Anno della Profezia inizia oggi, 6 maggio, con una nuova attività chiamate il Rito dei Nove: si tratta di un remix di dungeon passati, con però una serie di novità per il bottino e un look diverso.