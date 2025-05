Il secondo trailer di GTA 6 è stato catturato su PS5, c'è un accordo con Sony?

Com'è possibile leggere nelle note in calce al termine del video, il secondo trailer di GTA 6 è stato catturato su PS5, nello specifico il modello base della console e non la versione Pro, e ciò potrebbe indicare un accordo fra Rockstar Games e Sony per quanto concerne il marketing.

Considerando il fatto che Grand Theft Auto VI uscirà inizialmente solo su PS5 e Xbox Series X|S, è del tutto normale che Rockstar abbia scelto la piattaforma più diffusa fra le due per veicolare una parte della campagna promozionale che ci accompagnerà da qui al lancio, fissato al 26 maggio 2026.

In secondo luogo, è senz'altro degno di nota che quella grafica così spettacolare giri su PlayStation 5 e non su PS5 Pro: chissà, magari sul modello più potente della console Sony ci sarà qualche sorpresa dal punto di vista tecnico? Staremo a vedere.

A ulteriore conferma di una possibile partnership c'è tuttavia anche un altro dettaglio, tutt'altro che trascurabile: il secondo trailer di GTA 6 è stato pubblicato sul canale YouTube di PlayStation, ma non su quello di Xbox. Aggiornamento: il video è poi comparso anche sul canale di Xbox.