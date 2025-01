GTA 6 potrebbe non raggiungere i 60 fps su PS5 e forse nemmeno su PS5 Pro al lancio, per un ex-Rockstar Games

Secondo Mike York, ex-animatore di Rockstar Games intervistato di recente dal podcast Kiwi Talkz, GTA 6 potrebbe non raggiungere i 60 fps su PS5 e forse nemmeno su PS5 Pro, assestandosi su un frame-rate di 30 fissi, considerando la complessità del mondo messo in scena nel gioco.

York ha riferito una sua idea che non riflette necessariamente quella che sarà la realtà ovviamente, anche perché non lavora più in Rockstar Games dal 2017 e no ha dunque avuto a che fare, probabilmente, con lo sviluppo di GTA 6, ma si tratta comunque di una persona decisamente preparata sull'argomento, avendo una notevole esperienza nello sviluppo e avendo lavorato anche per PlayStation Studios, tra le altre cose su God of War Ragnarok.

Prendiamo dunque in considerazione l'opinione di York come interessante e utile per capire le eventuali difficoltà nel raggiungere un frame-rate alto sul nuovo capitolo della serie Rockstar Games, almeno per quanto riguarda la console di Sony.