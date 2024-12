Indiana Jones e l'Antico Cerchio darà inizio a una serie? Per Lucasfilm Games c'è spazio per altre storie

Alla domanda se ci sono dei piani per dare vita a un vero e proprio franchise di videogiochi di Indiana Jones, ha spiegato che al momento la sua compagnia è completamente concentrata sulla pubblicazione del gioco (l'intervista risale a prima del lancio ndr) e i lavori sul DLC "L'Ordine dei Giganti". Insomma, non c'è nulla di concreto al momento, ma Reilly ha aggiunto che "c'è un sacco di spazio tra un film e l'altro" che è possibile sfruttare per " raccontare molte altre storie interessanti ".

Indiana Jones e l'Antico Cerchio è stato accolto in maniera decisamente calorosa dalla stampa e dal pubblico con pareri generalmente positivi da parte di chi lo ha giocato o lo sta giocando in questi giorni. Un ottimo responso che forse potrebbe portare alla creazione di ulteriori giochi di Indiana Jones ad opera di MachineGames, almeno questo è quello che sembrerebbe suggerire Douglas Reilly, vice presidente e general manager di Lucasfilm Games, in un'intervista con Variety.

Tante possibilità per dare vita a nuovi giochi

"In questo momento siamo concentrati sul far conoscere questo progetto al pubblico, sul completare il DLC e a fare in modo che abbia il maggior successo possibile", ha detto Reilly a Variety. "Penso che siamo sempre alla ricerca di grandi storie. E la buona notizia è che tra un film e l'altro c'è un sacco di spazio in cui potremmo raccontare altre storie di Indiana Jones che credo sarebbero molto interessanti".

Una sequenza tratta da Indiana Jones e l'Antico Cerchio

Alla domanda se questo significa che l'Antico Cerchio ed eventuali futuri giochi saranno canonici nell'universo di Indiana Jones, Reilly ha risposto:

"Quello della canonicità è un concetto complicato. Si tratta di una storia autentica ambientata tra i due film I Predatori dell'Arca Perduta e L'Ultima Crociata. Lavoriamo a stretto contatto con lo studio e la direzione del franchise. Quindi sì, è pensato per essere un'autentica esperienza di Indiana Jones in questo senso."

Indiana Jones e l'Antico Cerchio da pochi giorni è disponibile su PC, Xbox Series X|S e Game Pass, con la versione PS5 in programma per la primavera. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione.