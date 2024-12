YouTube espande il doppiaggio automatico con IA a "centinaia di migliaia di canali": ecco come funziona

YouTube ha annunciato l'espansione del suo programma di doppiaggio automatico basato sull'intelligenza artificiale "a centinaia di migliaia di canali". Questa funzionalità, inizialmente disponibile solo per un numero limitato di creatori, mira a rendere i contenuti accessibili a un pubblico più ampio, abbattendo le barriere linguistiche.

L'intelligenza artificiale di YouTube è infatti in grado di tradurre e doppiare automaticamente i video in diverse lingue, tra cui francese, tedesco, hindi, italiano, spagnolo, indonesiano, giapponese e portoghese. Attualmente, se il video originale è in inglese, può essere doppiato in una di queste lingue. Se invece il video originale è in una di queste lingue, verrà prodotto solo un doppiaggio in inglese.