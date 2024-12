Bannati alcuni cheater di Infinity Nikki, con i giocatori che si chiedono perché si dovrebbe barare nel gioco

Infold Games ha annunciato di aver bannato permanentemente oltre 80 account dal suo ultimo titolo free-to-play Infinity Nikki . La notizia è stata accolta positivamente, visto che si tratta di una forma di tutela dei giocatori onesti, anche se più di qualcuno si è chiesto che senso abbia barare in un titolo simile . Stiamo infatti parlando di un open world molto tranquillo incentrato sull'esplorazione e sul cambio di abiti della protagonista, in cui non si compete con nessuno (almeno in apparenza).

Hacker all'attacco

Infinity Nikki è il quinto capitolo della serie Nikki. Sviluppato da Infold Games (software house nota per Love and Deep Space), i giocatori vestono i panni di Nikki, una giovane stilista dai capelli rosa, che vive nel mondo di Miraland insieme al suo adorabile gatto Momo. Pubblicato il 4 dicembre, Infinity Nikki ha già superato i 10 milioni di download, ottenendo un ottimo successo.

Nei giorni scorsi è arrivato l'annuncio del ban di ben 83 account. Pochi rispetto alla media di titoli competitivi come i Call of Duty e affini, ma molti se consideriamo di cosa stiamo parlando. "Abbiamo recentemente identificato e confermato che alcuni Stilisti (il nome dato agli utenti del gioco Ndr) hanno utilizzato trucchi illeciti, come software illegali o altri metodi sleali, per ottenere vantaggi ingiusti. Queste azioni rappresentano una chiara violazione delle nostre regole," ha scritto Infold Games in un post su X.

L'annuncio è stato accompagnato da commenti del tipo: "Perché barare in un gioco di moda?", "Ma godersi il gioco e basta?" o "Erano troppo pigri per raccogliere i materiali?" Altri hanno ipotizzato che i bari cercassero di ottenere abiti rari tramite il sistema gacha o di accumulare più valuta di gioco (Stellarite).

C'è da dire che Infinity Nikki è finito subito sotto aggressione da diversi fronti. In particolare il sito ufficiale ha subito un attacco hacker il giorno del lancio, che aveva come obiettivo quello di promuovere Genshin Impact pubblicando un messaggio contro i fan di Nikki. Da qui si potrebbe spiegare la dura politica anti cheater di Infold Games: "Il nostro impegno nel mantenere un ambiente di gioco equo rimane forte. Continueremo a monitorare attentamente la situazione, adottando misure rigorose contro qualsiasi trasgressione e salvaguardando i diritti e gli interessi di tutti gli Stilisti."

Per concludere, vi ricordiamo che Infinity Nikki è disponibile come free-to-play su PS5, PC, Android e iOS.